Horóscopo – Semana 9 de 2026

Carneiro
Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: Não seja mal-humorado, cultive diariamente o otimismo.
Saúde: Faça alguns exercícios físicos, mesmo em sua casa.
Dinheiro: Não deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje.
Números da Sorte: 1, 3, 18, 19, 22, 29
Pensamento positivo: Dou valor às coisas realmente importantes da minha vida.
Touro
Carta Dominante: Os Enamorados, que significa Escolha.
Amor: Exprima os seus sentimentos sem medo de ser ridículo.
Saúde: Cuidado com mudanças abruptas de temperatura.
Dinheiro: Pode ter de fazer uma escolha difícil e abdicar de algo que preza.
Números da Sorte: 8, 11, 36, 45, 47, 49
Pensamento positivo: Escolho de acordo com a minha intuição.
Gémeos
Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça.
Amor: Deixe o orgulho de lado e peça desculpa quando errar. Saiba ser justo e correto.
Saúde: Proteja-se, pois está mais sensível a constipações.
Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos. Seja mais rigoroso com as suas despesas.
Números da Sorte: 5, 15, 29, 33, 34, 40
Pensamento positivo: Procuro ser sempre justo, bom e generoso.
Caranguejo
Carta Dominante: A Estrela, que significa Proteção, Luz.
Amor: A vida amorosa está protegida e trará grandes alegrias ao seu dia-a-dia.
Saúde: Procure o oftalmologista, pode estar a precisar de cuidados com os olhos.
Dinheiro: Aproveite esta fase positiva para mostrar o seu talento.
Números da Sorte: 9, 12, 22, 34, 45, 48
Pensamento positivo: sei que tenho uma estrela que me guia e protege.
Leão
Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Esclareça qualquer mal-entendido e comece uma nova fase na sua relação.
Saúde: Pode sentir um maior cansaço, devido ao excesso de atividade.
Dinheiro: Poderá ter tendência para gastar mais do que habitualmente.
Números da Sorte: 7, 22, 36, 45, 48, 49
Pensamento positivo: concluo os meus projetos.
Virgem
Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso.
Amor: A sua sensualidade está em alta, aproveite para avançar numa conquista.
Saúde: Combata a preguiça, pratique exercício com regularidade.
Dinheiro: Pode ter a oportunidade de concluir um projeto com êxito.
Números da Sorte: 2, 14, 22, 29, 37, 47
Pensamento positivo: Sou bem-sucedido nos meus projetos, não desanimo enquanto não alcanço o que desejo!
Balança
Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa.
Amor: Avance com as suas ideias e siga os seus impulsos. Tome a iniciativa na sua vida amorosa.
Saúde: Boa fase para fazer uma renovação de visual.
Dinheiro: Altura muito favorável para avançar com projetos e dinamizar a sua carreira.
Números da Sorte: 11, 32, 38, 39, 44, 47
Pensamento positivo: Tenho determinação e espírito de iniciativa.
Escorpião
Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda, Falha.
Amor: Procure ser mais extrovertido, só tem a ganhar com isso.
Saúde: Cuidado com as correntes de ar, está com tendência para se constipar.
Dinheiro: Se pretende investir dinheiro aconselhe-se bem com quem sabe para não ter prejuízos.
Números da Sorte: 7, 15, 19, 23, 32, 41
Pensamento positivo: Encaro cada desafio como uma oportunidade.
Sagitário
Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático.
Amor: Dê mais atenção à sua relação. Saiba resolver as dificuldades de forma prática.
Saúde: Faça uma consulta de rotina.
Dinheiro: A sua autoridade está em destaque, terá o poder necessário para tomar decisões importantes.
Números da Sorte: 2, 14, 21, 24, 28, 33
Pensamento positivo: O meu sentido prático ajuda-me a tomar as decisões mais acertadas.
Capricórnio
Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão.
Amor: Evite avançar numa nova relação sem ter bem a certeza acerca dos sentimentos da outra pessoa.
Saúde: Previna-se contra acidentes, seja mais cuidadoso.
Dinheiro: As suas finanças estão instáveis. Seja contido e prudente.
Números da Sorte: 1, 12, 26, 36, 44, 46
Pensamento positivo: Empenho-me na conquista do sucesso, sem criar falsas ilusões.
Aquário
Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.
Amor: Se não disser aquilo que sente verdadeiramente, não conseguirá resolver o que o aflige. Abra o coração e seja frontal.
Saúde: Cuidado com o excesso de açúcar no sangue, pois poderá ter tendência para diabetes.
Dinheiro: Pode fazer uma compra avultada, mas não perca a noção dos limites até onde pode ir.
Números da Sorte: 2, 13, 37, 45, 47, 49
Pensamento positivo: Sou um amigo verdadeiro e atraio o mesmo para mim.
Peixes
Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança.
Amor: Crie momentos de maior união entre a família, incentivando os seus filhos a serem mais participativos nas atividades comuns.
Saúde: Faça uma caminhada diária, está com tendência para fazer retenção de líquidos.
Dinheiro: As finanças estão numa boa fase, aproveite para organizar um pé-de-meia.
Números da Sorte: 4, 18, 19, 26, 37, 42
Pensamento positivo: Crio na minha vida as condições para que haja prosperidade, riqueza e abundância.
T.: 210 929 040 / 210 929 030 • amigamariahelena@mariahelena.pt