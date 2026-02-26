Horóscopo – Semana 9 de 2026

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza.

Amor: Não seja mal-humorado, cultive diariamente o otimismo.

Saúde: Faça alguns exercícios físicos, mesmo em sua casa.

Dinheiro: Não deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje.

Números da Sorte: 1, 3, 18, 19, 22, 29

Pensamento positivo: Dou valor às coisas realmente importantes da minha vida.

Touro

Carta Dominante: Os Enamorados, que significa Escolha.

Amor: Exprima os seus sentimentos sem medo de ser ridículo.

Saúde: Cuidado com mudanças abruptas de temperatura.

Dinheiro: Pode ter de fazer uma escolha difícil e abdicar de algo que preza.

Números da Sorte: 8, 11, 36, 45, 47, 49

Pensamento positivo: Escolho de acordo com a minha intuição.

Gémeos

Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça.

Amor: Deixe o orgulho de lado e peça desculpa quando errar. Saiba ser justo e correto.

Saúde: Proteja-se, pois está mais sensível a constipações.

Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos. Seja mais rigoroso com as suas despesas.

Números da Sorte: 5, 15, 29, 33, 34, 40

Pensamento positivo: Procuro ser sempre justo, bom e generoso.

Caranguejo

Carta Dominante: A Estrela, que significa Proteção, Luz.

Amor: A vida amorosa está protegida e trará grandes alegrias ao seu dia-a-dia.

Saúde: Procure o oftalmologista, pode estar a precisar de cuidados com os olhos.

Dinheiro: Aproveite esta fase positiva para mostrar o seu talento.

Números da Sorte: 9, 12, 22, 34, 45, 48

Pensamento positivo: sei que tenho uma estrela que me guia e protege.

Leão

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.

Amor: Esclareça qualquer mal-entendido e comece uma nova fase na sua relação.

Saúde: Pode sentir um maior cansaço, devido ao excesso de atividade.

Dinheiro: Poderá ter tendência para gastar mais do que habitualmente.

Números da Sorte: 7, 22, 36, 45, 48, 49

Pensamento positivo: concluo os meus projetos.

Virgem

Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso.

Amor: A sua sensualidade está em alta, aproveite para avançar numa conquista.

Saúde: Combata a preguiça, pratique exercício com regularidade.

Dinheiro: Pode ter a oportunidade de concluir um projeto com êxito.

Números da Sorte: 2, 14, 22, 29, 37, 47

Pensamento positivo: Sou bem-sucedido nos meus projetos, não desanimo enquanto não alcanço o que desejo!

Balança

Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa.

Amor: Avance com as suas ideias e siga os seus impulsos. Tome a iniciativa na sua vida amorosa.

Saúde: Boa fase para fazer uma renovação de visual.

Dinheiro: Altura muito favorável para avançar com projetos e dinamizar a sua carreira.

Números da Sorte: 11, 32, 38, 39, 44, 47

Pensamento positivo: Tenho determinação e espírito de iniciativa.

Escorpião

Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda, Falha.

Amor: Procure ser mais extrovertido, só tem a ganhar com isso.

Saúde: Cuidado com as correntes de ar, está com tendência para se constipar.

Dinheiro: Se pretende investir dinheiro aconselhe-se bem com quem sabe para não ter prejuízos.

Números da Sorte: 7, 15, 19, 23, 32, 41

Pensamento positivo: Encaro cada desafio como uma oportunidade.

Sagitário

Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático.

Amor: Dê mais atenção à sua relação. Saiba resolver as dificuldades de forma prática.

Saúde: Faça uma consulta de rotina.

Dinheiro: A sua autoridade está em destaque, terá o poder necessário para tomar decisões importantes.

Números da Sorte: 2, 14, 21, 24, 28, 33

Pensamento positivo: O meu sentido prático ajuda-me a tomar as decisões mais acertadas.

Capricórnio

Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão.

Amor: Evite avançar numa nova relação sem ter bem a certeza acerca dos sentimentos da outra pessoa.

Saúde: Previna-se contra acidentes, seja mais cuidadoso.

Dinheiro: As suas finanças estão instáveis. Seja contido e prudente.

Números da Sorte: 1, 12, 26, 36, 44, 46

Pensamento positivo: Empenho-me na conquista do sucesso, sem criar falsas ilusões.

Aquário

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.

Amor: Se não disser aquilo que sente verdadeiramente, não conseguirá resolver o que o aflige. Abra o coração e seja frontal.

Saúde: Cuidado com o excesso de açúcar no sangue, pois poderá ter tendência para diabetes.

Dinheiro: Pode fazer uma compra avultada, mas não perca a noção dos limites até onde pode ir.

Números da Sorte: 2, 13, 37, 45, 47, 49

Pensamento positivo: Sou um amigo verdadeiro e atraio o mesmo para mim.

Peixes

Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança.

Amor: Crie momentos de maior união entre a família, incentivando os seus filhos a serem mais participativos nas atividades comuns.

Saúde: Faça uma caminhada diária, está com tendência para fazer retenção de líquidos.

Dinheiro: As finanças estão numa boa fase, aproveite para organizar um pé-de-meia.

Números da Sorte: 4, 18, 19, 26, 37, 42

Pensamento positivo: Crio na minha vida as condições para que haja prosperidade, riqueza e abundância.

