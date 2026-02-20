Semana 8 de 2026

Maria Helena Martins

Carneiro

Pode ter um reencontro inesperado ou conhecer alguém que lhe vai causar uma boa impressão. Vigie a tensão arterial, tendência para a instabilidade.

Touro

As relações atravessam um período de estagnação. Não deixe que as suas dúvidas o impeçam de ser feliz. Faça caminhadas e passeios. Precisa de mudar de ares e renovar energias.

Gémeos

As pessoas mais próximas podem estar a necessitar de si. Fomente a união familiar. Problemas relacionados com varizes. Ande mais a pé, para melhorar a circulação sanguínea.

Caranguejo

Dinamize a sua relação. Nunca perca a esperança nas pessoas, invista nelas! Em boa fase. Aproveite para cortar com hábitos nocivos.

Leão

Revele os seus desejos à sua cara-metade, a sua relação sexual melhorará bastante. Mantenha a vigilância. Melhore o relacionamento com os colega.

Virgem

Quebre a rotina, use a criatividade para expressar o que sente. Dinamize a relação. Cuide melhor da sua saúde espiritual.

Balança

Esclareça situações que lhe causam dúvidas. Consulte o oftalmologista. Pode precisar de óculos ou de aumentar a graduação.

Escorpião

Vida amorosa favorecida. A sua relação ganhará um novo impulso e, se não tem par, pode começar um novo relacionamento. Cansaço e stress acumulado serão prejudiciais.

Sagitário

Não seja orgulhoso. Saiba agir com isenção e rigor. Alimente-se melhor. Pode ter problemas digestivos. Cuidado, modere a tendência para agir de forma impulsiva no seu trabalho.

Capricórnio

Conseguirá dar um passo muito importante na sua vida afetiva, ao fortalecer a segurança em si próprio. Tenha atenção com os joelhos, tendência para problemas.

Aquário

Evite que uma atitude de teimosia o faça por em risco a estabilidade que já conquistou. O seu sistema imunitário está mais fragilizado. Proteja-se.

Peixes

Proteja-se contra intrigas. Seja verdadeiro e defenda sempre a honestidade. Não coma tantos doces. A sua vida profissional pode começar agora uma nova fase.

T.: 210 929 040 / 210 929 030 • amigamariahelena@mariahelena.pt