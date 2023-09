Residência universitária em Anadia abre portas no ano letivo 2024/2025

Elvira Fortunato, Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, saiu de Anadia, na tarde da última quinta-feira, dia 31 de agosto, bastante satisfeita com a visita realizada à futura residência para estudantes do ensino superior. Um investimento de 1 milhão e 800 mil euros financiado através do Plano de Recuperação e Resiliência e que vai disponibilizar 56 camas a estudantes universitários.

