Transportes escolares gratuitos marcam arranque do ano letivo na Mealhada

A Câmara Municipal da Mealhada deu, no passado dia 12, as boas-vindas à comunidade educativa, numa cerimónia de acolhimento a todos os profissionais do setor, dando a conhecer as respostas escolares em todo o Município, bem como algumas novidades do presente ano letivo, nomeadamente a gratuitidade dos transportes escolares no concelho.

O investimento anual na Educação ronda os 2 milhões de euros.

Transportes escolares gratuitos

Uma das novidades do ano letivo é mesmo a garantia de que os transportes escolares passam a ser gratuitos para os estudantes residentes no concelho, dentro das fronteiras municipais. “É um esforço que fazemos para apoiar as famílias”, afirmou António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada, na cerimónia de acolhimento a toda a comunidade educativa.

O investimento anual na Educação ronda os 2 milhões de euros, abrangendo cerca de 2 mil alunos e abarcando diversas áreas, como transportes, refeições, Atividades de Enriquecimento Curricular (atividades lúdico-expressivas, a programação e robótica, o xadrez, o inglês e a atividade física-desportiva e Educação Ambiental), Atividades de Animação e Apoio à Família (pré-escolar), ou o desenvolvimento de projetos para a promoção do sucesso escolar, como sejam o Edubike, os Centros de Intervenção e Estimulação Sensorial, os Ambientes Inovadores de Aprendizagem ou o projeto Mediadores para o Sucesso Escolar, entre outros.

Ao nível da ação social escolar, os auxílios económicos incluem o 1.º CEB, com subsídios às escolas do 1.º CEB e jardins de infância. O Município atribui ainda, anualmente, 20 bolsas de estudo e três bolsas de mérito. Este ano letivo, foi implementado um novo sistema de pagamentos, através de cartão escolar, facilitando este procedimento aos pais e encarregados de educação, e criada uma equipa de serviço permanente de apoio às pequenas manutenções e arranjos nas escolas.

Requalificação do parque escolar

No que respeita ao edificado, destaca-se a obra de recuperação da EB2 da Mealhada. “Estamos a preparar o processo para lançamento do concurso de execução da obra de recuperação que rondará os 4 milhões de euros. Uma obra avultada, mas que irá dar melhores condições a toda a comunidade escolar”, sublinhou António Jorge Franco, adiantando que espera também poder dar início às obras na EB1 de Antes.

“Vamos continuar a apostar em mais e melhores equipamentos escolares, em mais projetos promotores de sucesso escolar, de desenvolvimento de competências pessoais e sociais em prol de gerações mais responsáveis, mais empreendedoras, mais criativas, mais seguras, mais saudáveis e mais felizes”, afirmou o autarca.

Fernando Trindade, diretor do Agrupamento de Escolas da Mealhada, e Carlos Sousa, diretor da Escola Profissional Vasconcellos Lebre, afirmaram esperar um ano letivo “sem sobressaltos”, contando com o profissionalismo dos professores e restantes profissionais, destacando o papel da escola enquanto formadora de cidadão ativos e responsáveis e não apenas como um local de transmissão de conhecimentos.