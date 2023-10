Participação ativa dos jovens marca Convenção Soul Fitness no Luso

“Esta edição é pioneira, nomeadamente na participação ativa dos jovens, sendo 15 os jovens do concelho integrados na organização do evento”, revelou Hugo Silva, vereador da Juventude da Câmara da Mealhada.

Por: Anaïs Santos

A Convenção Soul Fitness, organizada pela Zona 231 – marca criada pelo Município da Mealhada para fortalecer a sua política de juventude, vai realizar-se este sábado, dia 28, no Pavilhão Municipal do Luso, com workshops e masters, destinados a todos – jovens ou adultos, amadores ou profissionais, e até pessoas com deficiência ou algum tipo de dificuldade. O evento, focalizado na dança, no fitness e, de uma forma geral, na atividade física, resulta do “Comunica-te Jovem!” – projeto pensado em 2022, pelo Setor de Juventude da Câmara Municipal, que visou ir ao encontro dos interesses e motivações dos jovens.

As inscrições, abertas desde julho, terminaram no dia 15 de outubro, com uma participação ativa e a lotação de, praticamente, todas as aulas de estúdio.

Organização jovem e dedicada

“O objetivo principal da Convenção Soul Fitness é trazer felicidade às pessoas”, declarou Janine de Oliveira, do Gabinete de Inovação e Juventude da Câmara Municipal, ao mesmo tempo que se promove a saúde e bem-estar da comunidade.

“Esta é mais uma iniciativa que nasce do envolvimento dos jovens e que é absolutamente diferenciadora. Inclui os grandes profissionais destas áreas, mas está também aberta a amadores e a quem apenas gosta de dança e de se divertir”, explicou Hugo Silva, vereador da Juventude, reforçando o envolvimento da juventude nesta edição. “A Convenção já tem alguma história, mas esta é pioneira, nomeadamente na participação ativa dos jovens no evento, sendo 15 os jovens do concelho integrados na organização.”

A apresentação do evento será realizada por dois jovens da Zona 231 – Joana Rodrigues e Vítor Fernandes – assim como a comunicação nas redes sociais e outras áreas da organização, revelando uma grande participação da comunidade jovem do concelho, inclusive da Escola Profissional Vasconcelos Lebre (EPVL), onde estudam Daniela Cardetas e José Fernandes, responsáveis pela filmagem e edição.

Em termos de programação, destaque também para três jovens bailarinas do concelho, nomeadamente, Bárbara Duarte (embaixadora da marca Zona 231, coreógrafa, professora de dança e fundadora do grupo Dance With Heart); Jéssica Rodrigues (coreógrafa e professora de dança com relevância na cena nacional, tendo participado em vários videoclipes de artistas portugueses como Julinho KSD e Deejay Telio, entre outros); e, Carolina Piedade (professora de dança jazz e ballet, jurada no Concurso Nacional “Portugal a Dançar” em 2022 e reconhecida por várias distinções), participantes nas masters de Funk e Street 231, “com quem pensámos o programa”, complementou Janine de Oliveira.

Bárbara Duarte Jéssica Rodrigues Carolina Piedade

“Queremos demonstrar que, no concelho da Mealhada, é possível ambicionarmos sermos bons naquilo que queremos fazer”, afirmou Hugo Silva, “destacando as pessoas com potencial no concelho”.

Programação variada

Música e energia serão os ingredientes principais, com foco nas áreas do fitness (Fpower, Team Workout e Step), corpo e mente (Pilates) e da dança, (DanceFit, Dancehall, Samba, Dance Fusion Fit, Jazz, Commercial, Funk, Street231, Lyrical Jazz, Dança Adaptada e Ladies Styling).

O painel de instrutores abrange o treino funcional, o corpo e a mente, com instrutores locais, e a área da dança com bailarinos de renome nacional e internacional, como Pedro Borralho e Mariana Luís, um casal de bailarinos que vem trazer para esta Convenção um produto diferente: o DanceFit. “É uma modalidade que se adequa muito bem nesta convenção porque acaba, em vez de trazer uma dança pormenorizada, por fazer um mix de dança e fitness”, revelou Janine de Oliveira.

Pedro Borralho e Mariana Luís

Destaque ainda para a participação das irmãs Inês e Vanda Gameiro, bailarinas experientes e participantes no festival Eurovisão, ao lado da cantora portuguesa Mimicat, assim como para a presença de Yeniffer Campos, Miss Portuguesa 2023, que irá fechar o evento (18h30) com uma aula de zumba, aberta ao público.

Inês Gameiro e Vanda Gameiro Yeniffer Campos

No que diz respeito à dança, a Convenção salvaguardada a experiência do Samba, com a presença das quatro escolas de samba do Carnaval da Mealhada. Na sala de estúdio irá decorrer uma aula de dança adaptada para a população deficiente e/ou mobilidade reduzida, com a bailarina Mariana Luís. “Queremos proporcionar uma experiência o mais igual possível para todos”, revelou o vereador Hugo Silva.

Em simultâneo, o evento irá promover uma Feira de Fitness e Bem-Estar, a qual irá reunir empresas, ginásios e associações desportivas do concelho, possibilitando a todos os visitantes acesso a produtos e serviços.

Além disso, haverá um espaço de massagens, gratuitas para os participantes e aberto das 9h30 as 18h, com o apoio do CEFAD (Formação Profissional).

Mobilização nacional

De acordo com o vereador municipal, a Convenção Soul Fitness irá contar com a participação de pessoas oriundas de todo o país, como por exemplo, do Porto, Bragança, Leiria ou Nazaré, entre outros. Muitos vêm pelos créditos (1.8) atribuídos pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ); outros atraídos pela informação divulgada nas redes sociais ou ainda de forma direta, através dos jovens envolvidos na Zona 231.

O município espera ainda, com a Soul Fitness, impulsionar o turismo no concelho.

Programa

Masters:

9h30 – DanceFit: Pedro Borralho e Mariana Luís

10h30 – Fpower: Francisco Aleixo

11h15 – Dancehall: Daniela Dias

12h15 – Samba: Alcides Ferreira / Inês Miranda / Raquel Rodrigues / Sara Faria

13h15 – Dance Fusion Fit: Nuno Carvalho

14h – Jazz: Inês Gameiro e Vanda Gameiro

15h – Commercial: António Máximo

16h – Team Workout: Rui Rodrigues

16h45 – Funk: Jéssica Rodrigues

17h45 – Street231: Bárbara Duarte

18h30 – Zumba: Yeniffer Campos

Aulas de Estúdio:

09h30 – Pilates: Sofia Silva

10h30 – Lyrical Jazz: Carolina Piedade

11h30 – Dança Adaptada: Mariana Luís

15h – Step: Débora Abreu

16h – Ladies Styling: Inês Gameiro e Vanda Gameiro