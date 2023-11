“Águeda é Natal” pinta a cidade com música e cores da quadra

O “Águeda é Natal” arranca no próximo sábado, às 16h30, com uma parada de Natal, a que se seguirá o simbólico e sempre tão aguardado momento do acender das luzes.

O Maior Pai Natal do Mundo e o menor, as iluminações e a animação de rua voltam a centrar atenções entre 18 de novembro e 7 de janeiro, em Águeda.

O “Águeda é Natal” está de volta e traz novidades. Os espaços encantados, iluminações e decorações, animação cultural e desportiva e os famosos e acolhedores guarda-chuvas, são atrativos para a quadra natalícia para conhecer ou reencontrar em Águeda, já a partir do próximo sábado, dia 18, com a cerimónia simbólica do acender das luzes, às 18h, junto ao Maior Pai Natal do Mundo.

“O Águeda é Natal é, sem dúvida, um dos eventos mais aguardados do ano, que marca pela sua irreverência e capacidade de surpreender, que é ansiado pelos aguedenses e pelos milhares de visitantes que vêm até nós para ver algumas das ruas mais bonitas e instagramáveis do mundo”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, salientando que a cidade se transforma por completo, nestes dias, num palco gigante de luz e sonhos.

A hospitalidade dos guarda-chuvas, o colorido e a extensa programação prevista prometem iluminar de alegria e encanto, entre 18 de novembro e 7 de janeiro.

Este que já se tornou um dos ícones e atração do Natal em Águeda continuará a exibir a sua grandeza, conferida pelo Guiness Book of Records, com os cerca de 21 metros de altura e iluminado com mais de 250 mil led’s. Este ano, uma das novidades é que o Pai Natal vai ter como companhia uma banda de Natal, bem como renas e algumas decorações alusivas à época.

A par deste grande Pai Natal, Águeda volta a apresentar, no Posto de Turismo, a nano estrutura do artista Willard Wigan, que criou um Pai Natal que cabe no buraco de uma agulha e que só pode ser visualizado através de microscópio.

“Este evento é uma aposta estratégica que fazemos e que, simultaneamente, promove o nosso território do ponto de vista turístico, atrai milhares de visitantes e dinamiza o comércio local”, afirmou Edson Santos, vice-presidente da Câmara, salientando ainda que cidades com um comércio ativo são territórios vivos e dinâmicos.

Há variadíssimas atividades a acontecer até janeiro. O Parque Municipal de Alta Vila estará transformado num bosque encantado, num espírito de Natal que levará também atividades à Biblioteca Municipal Manuel Alegre, Centro de Artes de Águeda e a Incubadora Cultural de Águeda – InCA e nas várias artérias da cidade.

Destaque para as Jornadas Internacionais de Turismo, agendadas para os dias 24 e 25 de novembro e para o Comboio Histórico do Vouga, que fará sete viagens nesta quadra.

A programação completa do “Águeda é Natal” pode ser consultada no sítio do município.