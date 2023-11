Anadia investe meio milhão na valorização urbanística de dois largos

Com este investimento, pretendeu-se valorizar urbanisticamente os centros cívicos de Paredes do Bairro e Fogueira, proporcionando assim uma melhor qualidade de vida aos seus habitantes.

O Município de Anadia, juntamente com a União de Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas e a Junta de Freguesia de Sangalhos, inaugurou, no último domingo, dia 29 de outubro, a requalificação urbana de que foram alvo os Largos de São Tomé e da Feira, respetivamente em Paredes do Bairro e na Fogueira.

Requalificações aplaudidas pelos autarcas

As requalificações destes espaços representam um investimento total superior a meio milhão de euros, com o qual se pretendeu valorizar urbanisticamente os centros cívicos destas localidades, proporcionando assim uma melhor qualidade de vida aos seus habitantes.

A requalificação urbana do Largo de São Tomé, no espaço envolvente à Igreja Matriz, teve como objetivo dotá-lo de condições fundamentais ao nível da organização dos espaços, bem como da instalação de equipamentos que visam atrair públicos diversos e promover o convívio intergeracional, tendo para o efeito sido criados uma zona verde, um parque infantil, equipamentos diversos, passeios, assim como uma zona de estacionamento. Recorde-se que, para que fosse possível proceder à ampliação daquele espaço público, o Município de Anadia adquiriu uma casa adjacente ao Largo.

Por seu lado, o renovado Largo da Feira, na Fogueira – Sangalhos, apresenta uma nova reorganização, mais atrativa para o convívio intergeracional, com áreas verdes e com benefícios ambientais, fundamental para a melhoria da qualidade de vida das populações. As suas valências encontram-se agora mais definidas, nomeadamente a circulação viária, as zonas de estacionamento e as pedonais, com o intuito de salvaguardar a segurança de todos os utilizadores. A intervenção permitiu ainda a criação de zonas de recreio e lazer, complementadas com mobiliário urbano e equipamentos públicos.

Para a presidente da UF de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas, Ema Pato, “Paredes do Bairro ficou muito mais rica, podendo agora a comunidade local desfrutar de um espaço fantástico e bonito”. Ainda no seu entender, a obra veio “valorizar” ainda mais a localidade. Deixou uma palavra de agradecimento à Câmara Municipal de Anadia, bem como a todos aqueles que contribuíram para a concretização deste projeto.

O presidente da Junta de Sangalhos, Artur Salvador, sublinhou o facto de “estarmos perante um Largo com uma identidade própria”, junto das antigas escolas que “estão a ganhar vida própria”. “Sem dúvida, uma obra que vem dignificar a Fogueira e a Freguesia de Sangalhos”, afirmou. Deu ainda a conhecer que a Junta tem planos para o Largo da Feira que, brevemente, pretende implementar, designadamente “a Feira na Bagageira para criar novas dinâmicas neste local”.

Povoações ganham outra centralidade

Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal, Teresa Cardoso, recordou que o projeto do Largo São Tomé surgiu da vontade de várias entidades e da própria população, afirmando que “Paredes do Bairro ganhou uma outra centralidade, com qualidade e dignidade, tendo em conta o seu enquadramento”.

Quanto ao Largo da Feira, a edil anadiense sublinhou que “a intervenção permitiu uma melhor reorganização do espaço existente, dando-lhe uma outra dignidade”. Explicou ainda que o Município aproveitou o momento para proceder também à requalificação da rotunda, “face às deficiências de que padecia”. Deseja que as pessoas desfrutem deste “novo” espaço e que contribuam também para a sua conservação.