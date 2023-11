Por: Anaïs Santos

Esperança e cooperação são palavras que marcaram a sessão de abertura da última edição do “Anadia Social”, que decorreu no passado dia 26 de outubro, no Salão Nobre da Câmara Municipal. A sessão foi presidida pela autarca, Teresa Cardoso, e pelo diretor do Centro Distrital da Segurança Social de Aveiro, Fernando Mendonça, e assinalou o arranque de três dias repletos de atividades.