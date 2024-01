Comerciante de Anadia burlado ao telefone em 600 euros

Um comerciante da restauração de Anadia foi burlado por um suposto elemento de uma entidade fiscalizadora do setor, que pediu o pagamento de 600 euros em troca do arquivamento de um alegado conjunto de irregularidades no estabelecimento anadiense.

Manuel Melo, sócio da pizzaria O Sonho das Fontes, recebeu o telefonema do burlão, por volta das 13h30 da passada segunda-feira, em pleno horário de almoço e, no meio da confusão do serviço, apercebeu-se que do outro lado da linha estaria alguém a dizer ser “um fiscal de uma instituição qualquer ligada à hotelaria e restauração, que estava a ligar-me porque tinha uma denúncia anónima, talvez de um cliente, para uma série de irregularidades”.

Dizendo-se assustado e incrédulo com o que acabava de ouvir, o empresário argumentou que tinha tudo em ordem e de acordo com a lei, mas o burlão insistiu e disse que “ia sair para a rua com vários inspetores para averiguar tudo, mas para isso seria necessário colocar os clientes para fora do estabelecimento”.

Leia a notícia completa aqui ou na edição impressa de 25 de janeiro.