Museu do Vinho Bairrada vai ser requalificado

O executivo da Câmara Municipal de Anadia aprovou, em reunião realizada no passado dia 5 de março, a abertura de concurso público para a empreitada de requalificação do edifício do Museu do Vinho Bairrada.

A intervenção prevê a execução de trabalhos de beneficiação e reabilitação das envolventes exteriores dos edifícios do Museu do Vinho Bairrada e da Comissão Vitivinícola da Bairrada, bem como a conservação das instalações interiores do Museu, por forma a melhorar as condições de utilização deste importante equipamento cultural municipal.

A obra tem um custo de 141.494,89 euros (acrescido de IVA) e um prazo de execução de quatro meses.

O Museu do Vinho Bairrada, propriedade do Município de Anadia, tem vindo a afirmar-se, ao longo dos anos, como local de eleição de grandes nomes nacionais das artes plásticas, disponibilizando um conjunto de exposições que concorrem para dar continuidade à estratégia municipal de oferecer projetos de elevada qualidade, direcionados aos diferentes públicos que o visitam.