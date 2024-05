Associação de Futebol de Aveiro lança Espumante do Centenário com a São Domingos

A Associação de Futebol de Aveiro (AFA) lançou o Espumante do Centenário, em colaboração com as Caves São Domingos.

A celebrar “cem anos de história e conquistas”, a AFA fez a apresentação deste espumante, que reflete “a importância de momentos especiais que unem desporto e tradição”.

“Esta colaboração com as Caves São Domingos é mais do que uma bebida; é um presente da nossa região para os amantes do futebol, do futsal e do futebol de praia, uma verdadeira homenagem à paixão e à partilha”, realçou o presidente da AFA, José Neves Coelho. Num brinde a um futuro próspero, o responsável da AFA fez votos de que “cada flute seja um tributo à dedicação e à camaradagem da nossa nobre causa. Saúde à Associação de Futebol de Aveiro e aos eternos momentos de alegria que o desporto nos proporciona”.

Alexandrino Amorim, administrador das Caves São Domingos, expressou orgulho e honra por terem sido escolhidos para esta colaboração, realçando a relação com a AFA, com quem a empresa vinícola tem já “uma longa história”. O espumante em causa é “de grande qualidade, o Elpídio Superior Magnum, um clássico. Não tenho a menor dúvida de que os apreciadores vão saborear um belíssimo espumante”, afirmou, fazendo jus à ocasião: “Este centenário é para ser vivido com muita alegria e celebração, nada melhor do que este espumante.”

O Espumante do Centenário está disponível nas instalações da AFA e custa 30 euros.