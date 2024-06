Cristiano Ronaldo é o novo investidor da Vista Alegre e Bordallo Pinheiro

Considerado como um dos melhores jogadores de sempre da história do futebol mundial, Cristiano Ronaldo, de 39 anos, também deixa a sua marca no universo dos investimentos, nos mais variados negócios, desde hotelaria, estética e, agora, pelas porcelanas, movimentando milhões por ano.

O capitão da seleção portuguesa, classificado pela revista Forbes como o atleta mais bem pago do mundo em 2023, anunciou na sexta-feira, 14 de junho, a entrada no capital da ilhavense Vista Alegre e a criação de uma nova empresa com este grupo, através da CR7, SA. O jogador passa a ser dono de 10% do capital da Vista Alegre Atlantis, tendo ainda acordado a compra de 30% do capital da Vista Alegre Espanha.

Ambas as partes acordaram ainda a criação conjunta de uma nova empresa no Médio Oriente e Ásia, com o objetivo de fazer crescer as marcas Vista Alegre e Bordallo Pinheiro nesses mercados. Fernando Campos Nunes, fundador e acionista do Grupo Visabeira, detentor do Grupo Vista Alegre Atlantis SGPS, salienta que recebem Cristiano Ronaldo como investidor “com grande entusiasmo”.

Considera o jogador um “elemento indissociável de Portugal” com capacidade para levar o país a todos os recantos do mundo. Deste modo, “a coordenação de esforços destas que são as marcas portuguesas mais internacionais só pode ser boa para todos: Cristiano Ronaldo, Vista Alegre e Portugal.”

Cristiano Ronaldo afirma que “a Vista Alegre e a Bordallo Pinheiro são marcas pelas quais sempre tive uma grande admiração e das quais sou cliente assíduo”, acrescentando ainda que “a possibilidade de apoiar a estratégia de globalização da marca Vista Alegre, como marca de lifestyle de luxo, é um orgulho para mim enquanto português”, admitindo que ambas as partes unem esforços para caminhar juntas e fazer todos os possíveis para “promover este ícone nacional de excelência e colocá-lo no patamar das melhores marcas do mundo.”

Este investimento acontece numa altura em que a marca, fundada em 1824 e com sede no Município de Ílhavo, comemora os seus 200 anos de existência, com várias ações em Portugal e nos mercados externos, entre exposições, publicações, lançamento de peças com artistas e designers nacionais e internacionais, e eventos vários.