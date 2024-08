IP consigna empreitada de reconstrução de troço do IC2, em Serém

As obras de reconstrução do troço do IC2, em Serém, vão iniciar, devendo ficar concluídas dentro de 105 dias (cerca de 3 meses e meio). A IP – Infraestruturas de Portugal-, entidade responsável por esta obra, informou ontem o Município de Águeda que consignou a empreitada.

A intervenção envolve a reconstrução do aterro e da plataforma rodoviária no IC2 (EN1), no seguimento do deslizamento do aterro ocorrido em 12 de março de 2024 e que obrigou ao corte total do tráfego naquela zona do concelho de Águeda.

“Está, assim, para muito breve, o início dos trabalhos de reposição do aterro e a reconstrução desta importante estrada. São, sem dúvida, as boas notícias por que todos aguardávamos, para o Município, para os milhares de cidadãos que utilizam esta via e para os empresários que têm os seus negócios nas proximidades do troço e que têm sido afetados por esta situação”, disse Jorge Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, desejando que a empreitada decorra sem qualquer sobressalto e esteja, assim, concluída até final do ano, como previsto.

A IP informa ainda que “a conceção da solução teve em conta a necessidade de reposição do aterro e a sua drenagem interna e superficial, longitudinal e transversal, bem como a reposição da plataforma rodoviária, incluindo-se pavimentação, sinalização horizontal e vertical, e equipamentos de guiamento e balizagem e guardas de segurança”.

Dada a elevada altura do aterro a repor, como é visível na imagem, o Projeto de Execução prevê ainda a construção de um pé de aterro em materiais competentes para o efeito, articulado com as características geológicas a reconhecer na fundação.

A conceção da solução, esclarece a IP, teve ainda em conta a necessidade de substituir a Passagem Hidráulica existente, com a execução de uma nova passagem, de acordo com o Estudo Hidrológico e Hidráulico efetuado.

Refira-se que, naturalmente, no durante a execução dos trabalhos este troço manter-se-á cortado ao tráfego, com os desvios provisórios já implementados.