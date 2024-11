Sardinha é o mote do programa “Tanto Mar!” do Museu Marítimo de Ílhavo

Este sábado, dia 30 de novembro, o Museu Marítimo de Ílhavo promove mais uma edição do programa “Tanto Mar!”, que inclui a inauguração de uma exposição e uma Conversa de Mar dedicada à sustentabilidade da vida marinha.

Às 17h, será inaugurada a exposição temporária “Sardinha, o sem fim da pesca do cerco”, que resulta do livro “Sardinha”, de Hélder Luís, apresentado no Museu Marítimo de Ílhavo a 24 de junho de 2023. Este projeto de fotografia documental, desenvolvido no âmbito da residência artística MAR|PVZ|19/20, realizada na Póvoa de Varzim, reflete quatro anos de trabalho, de 2018 a 2022, durante os quais Hélder Luís acompanhou a bordo várias tripulações, registando a vida no mar português. O resultado é um valioso testemunho visual que documenta e homenageia a pesca do cerco, uma das mais importantes artes de pesca em Portugal. A exposição estará patente na sala de exposições temporárias do Museu até ao dia 28 de fevereiro de 2025.

A inauguração será seguida pela Conversa de Mar “Sardinha: Sustentabilidade da vida marinha”, com a participação de Hélder Luís e Diana Feijó. A sessão abordará a importância da gestão sustentável da pesca do cerco, um dos métodos mais tradicionais de captura de peixe em Portugal que depende do uso de tecnologias adequadas e do cumprimento de limites de captura, além de outras medidas para evitar a sobrepesca e a destruição dos ecossistemas marinhos, garantindo assim a sustentabilidade a longo prazo.

Hélder Luís, natural da Póvoa de Varzim, é designer, fotógrafo, artista multimédia e músico, estando atualmente envolvido em vários projetos documentais e artísticos no âmbito da cultura marítima.

Diana Feijó é técnica superior na área das pescas no Instituto Português do Mar e da Atmosfera e doutoranda em Ciências Marinhas, Tecnologia e Gestão na Universidade de Vigo.

No mesmo dia, entre as 10h e as 13h, a Associação de Modelismo Náutico TEAM dinamiza uma oficina de nautimodelismo dedicada ao tema do cesto do isco, dirigida a maiores de 12 anos. As inscrições para esta atividade podem ser feitas através do endereço de correio eletrónico: visitas.mmi@cm-ilhavo.pt.