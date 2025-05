Horóscopo – Semana 18 de 2025

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: O Carro, que significa Sucesso. Amor: Avance sem ter medo. Está na altura de renovar a sua vida. Saúde: Conseguirá manter a boa forma física pois está mais disciplinado e focado num estilo de vida saudável. Dinheiro: Boa fase para dinamizar os seus projetos, avance sem ter medo, confie em si e na sua capacidade de realização. Pensamento positivo: O sucesso espera por mim, porque eu mereço! Números da Sorte: 15, 20, 24, 36, 45, 49

Touro

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Estará numa posição de domínio a nível familiar, será visto como a pessoa em quem os outros confiam e que reconhecem como líder. Saúde: Cuidado com o stress, o seu sistema nervoso está mais instável. Dinheiro: Organize melhor o seu trabalho, tem ótimas perspetivas mas precisa de saber rentabilizar os seus recursos de forma mais eficiente. Pensamento positivo: Eu procuro ser justo e correto para com todos os que me rodeiam.

Números da Sorte: 01, 04, 13, 24, 28, 29

Gémeos

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão. Amor: Ponha fim a situações que só o destabilizam. Prefira aquilo que lhe traz segurança e serenidade. Saúde: Adote hábitos mais saudáveis, deixe de fumar, se o faz, e corte com qualquer vício. Dinheiro: Pode estar a terminar uma fase na sua vida. Prepare-se para as mudanças que estão a chegar. Pensamento positivo: Com determinação consigo concretizar os meus objetivos. Números da Sorte: 05, 09, 17, 20, 39, 49

Caranguejo

Carta Dominante: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão

Amor: Sentirá que é muito valorizado pelos seus amigos e isso vai trazer um alento renovado ao seu coração. Saúde: Vigie a saúde do seu coração. Há quanto tempo não faz um eletrocardiograma?

Dinheiro: Pondere bem os prós e contras de uma mudança, não se precipite nem mude só por mudar. Pensamento positivo: Sou leal às minhas convicções! Números da Sorte: 10, 20, 24, 27, 29, 36

Leão

Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha. Amor: Pode ver-se a braços com situações que o deixam sem chão. Esteja preparado para lidar com mudanças inesperadas. Saúde: Mantenha a sua saúde mental em alta, faça meditação, ioga ou pilates. A prática de atividades que o ajudem a relaxar será vital para manter o seu bem-estar. Dinheiro: Pode ter de fazer uma escolha difícil. Não se angustie, confie no seu poder de análise e na sua capacidade de decisão. Pensamento positivo: Aprendo com os meus erros. Números da Sorte: 5, 15, 26, 29, 38, 39

Virgem

Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização. Amor: Organize encontros com a sua família, reúna os seus familiares e desfrutem de bons momentos de partilha e amor. Saúde: Pode ter algumas dores de cabeça, fruto do cansaço. Descontraia a sua mente. Dinheiro: Boa fase para reatar contacto com pessoas com quem já trabalhou noutra fase da sua vida. Dinamize a sua rede de contactos, ela pode trazer-lhe boas oportunidades. Pensamento positivo: Eu sei que consigo realizar os meus projetos, acredito em mim! Números da Sorte: 17, 18, 19, 26, 29,38

Balança

Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza. Amor: Pode sentir que nada do que faz é suficiente, ou que os outros não o compreendem. Cuide mais de si e deixe esta fase passar.

Saúde: Dedique-se a um passatempo que o ajude a relaxar, como aulas de cerâmica, por exemplo. Dinheiro: Terá alguma dificuldade em fazer face a todas as despesas. Mantenha um controlo apertado das suas contas. Pensamento positivo: Sorrio mais vezes e dessa forma a minha vida é mais rica. Números da Sorte: 4, 9, 15, 19, 36, 48

Escorpião

Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: O seu par pode estar mais impaciente. Cuidado para não reagir a quente, não diga nada de que pode vir a arrepender-se. Saúde: Tendência para dores nas pernas. Evite fazer esforços.

Dinheiro: Pode ser difícil avançar com as suas ideias, conte com oposição aos seus pontos de vista. Pensamento positivo: Com respeito e sabedoria superam-se todas as diferenças. Números da Sorte: 25, 31, 32, 39, 42, 43

Sagitário

Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. Amor: Aceite as diferenças de personalidade que existem entre si e o seu par e aprenda a valorizar aquilo que ele tem de bom. Saúde: Pode ter alguma dificuldade em manter a disciplina a nível alimentar.

Dinheiro: Boa fase para ganhar dinheiro através de uma segunda atividade profissional. Pensamento positivo: Ganho o respeito e a admiração dos outros através da minha honestidade. Números da Sorte: 5, 6, 18, 22, 31, 34

Capricórnio

Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Tenha mais cuidado com a maneira como reage, pois o seu par pode ficar magoado consigo. Evite conflitos que surgem por questões triviais. Saúde: Seja mais equilibrado nas suas rotinas, está com maior tendência para o sedentarismo e para ganhar peso. Dinheiro: O seu poder de argumentação será posto à prova, conte com alguns confrontos. Se tem uma relação difícil com um colega ou superior, pode haver alguns atritos nesta fase.

Pensamento positivo: Tenho cuidado com o que digo e com o que faço para não magoar as pessoas que amo. Números da Sorte: 08, 19, 22, 26, 31, 39

Aquário

Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade. Amor: Estará descontraído, expansivo e bem-disposto, o que acentua o seu poder de sedução. Saúde: Cuidado com os excessos, vai pagar caro por eles se não tiver atenção ao que faz. Dinheiro: Aumente os seus conhecimentos, invista em novas aprendizagens.

Pensamento positivo: Eu acredito nos meus sonhos! Números da Sorte: 07, 22, 23, 28, 33, 39

Peixes

Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de Oportunidades

Amor: Não fique para trás, vá em busca da sua felicidade e não tenha medo de expor o que sente. Saúde: Se tem problemas ligados à circulação sanguínea pode ter maiores dificuldades neste período. Ande mais a pé e use calçado confortável. Dinheiro: A sua falta de atenção e o excesso de confiança nos outros podem prejudicá-lo. Esteja mais alerta! Pensamento positivo: Acredito em mim, sei que sou capaz! Números da Sorte: 08, 09, 20, 24, 26, 33

