Horóscopo – Semana 6 de 2026

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade. Amor: Com os nossos pensamentos e palavras criamos o mundo em que vivemos, aproveite esta fase para renovar a sua vida. Saúde: Consulte regularmente o dentista. Dinheiro: Cuidado com investimentos. Saiba gerir os seus recursos com habilidade. Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29. Pensamento positivo: tenho pensamentos positivos para atrair coisas positivas para a minha vida.

Touro

Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa poder. Amor: Seja mais seletivo nas suas amizades. Plante boas sementes na sua vida, saiba rodear-se de pessoas que lhe fazem bem. Saúde: Problemas de rouquidão e dores de garganta. Proteja-a. Dinheiro: Seja determinado no seu trabalho, tem o poder de alcançar as suas metas. Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39. Pensamento positivo: Tenho o poder de dizer “não”, aceito só o que me faz bem.

Gémeos

Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada. Amor: O amor atravessa uma fase de renovação. Uma viagem a dois contribuirá para fortalecer a união. Saúde: Mantenha o seu corpo bem hidratado. Dinheiro: Período pouco favorável para correr riscos. Jogue pelo seguro. Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47. Pensamento positivo: Estou disponível para as surpresas que o Universo me traz.

Caranguejo

Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor. Amor: Deixe que os outros se aproximem de si. Olhe tudo com amor, assim a vida será uma festa! Saúde: A sua saúde é o espelho das suas emoções. Procure ser mais otimista, e terá maior estabilidade. Dinheiro: Boa altura para fazer novas aprendizagens. Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42. Pensamento positivo: O Amor vence todas as barreiras.

Leão

Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: Pode ter dificuldade em fazer-se ouvir. Saiba moderar os conflitos com diplomacia. Saúde: Faça caminhadas, está a precisar de se movimentar mais. Dinheiro: Conte com alguns obstáculos que terá de vencer para fazer valer os seus pontos de vista. Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48. Pensamento positivo: Com respeito e sabedoria superam-se todas as diferenças.

Virgem

Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto. Amor: Não se mantenha preso a mágoas nem a desilusões. Cuide do seu coração e esteja disponível para novas emoções. Saúde: Evite a rotina. Faça algo diferente, está a precisar de novos estímulos. Dinheiro: Não se precipite nos gastos. Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38 Pensamento positivo: Sei que sou capaz de ultrapassar os desgostos, pois preservo a alegria no meu coração.

Balança

Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento. Amor: Poderá começar uma nova amizade ou um novo relacionamento. Saúde: Durma mais para recuperar energias. Dinheiro: Boa capacidade de resolução de conflitos e gestão de recursos. Mantenha-se atento. Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48. Pensamento positivo: Procuro dizer coisas boas, a palavra tem muita força!

Escorpião

Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Dê a mão a quem precisa de si. A união vai trazer-lhe uma confiança renovada em si próprio e na vida. Saúde: Faça exercícios de relaxamento para descontrair ao fim do dia. Dinheiro: Não se distraia. Mantenha a concentração nas suas tarefas. Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30. Pensamento positivo: Uma palavra de conforto é sempre bem recebida.

Sagitário

Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Procure manter-se calmo. As respostas que procura acabarão por vir até si. Saúde: Tendência para problemas a nível cardíaco, previna-os através da alimentação e da vigilância médica. Dinheiro: Seja prudente e responsável. Mantenha a contenção a nível financeiro. Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42. Pensamento positivo: Não sofro por antecipação, o que tiver de ser, será!

Capricórnio

Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio. Amor: A sua autoestima está mais fortalecida e isso vai dar-lhe a coragem de que precisa para ir ao encontro do que o seu coração lhe pede.Saúde: Proteja os ouvidos. Estão sensíveis.Dinheiro: Conseguirá resolver de forma muito eficaz qualquer problema, o que será notado pelos seus superiores. Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25. Pensamento positivo: tenho domínio sobre os acontecimentos, construo a minha própria vida!

Aquário

Carta Dominante: Ás de Copas, que significaPrincipio do Amor, Grande Alegria. Amor: A vida em família será feliz e vai dar-lhe alento para tudo o resto. Saúde: Não esforce as suas pernas. Tendência para inflamações musculares. Dinheiro: Seja alegre e otimista, enquanto trabalha: a sua atitude fará toda a diferença no seu desempenho. Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44. Pensamento positivo: Começo o dia com um sorriso no rosto.

Peixes

Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Não ligue ao que as outras pessoas dizem. Concentre-se apenas naquilo que você sente. Saúde: Tendência para dores de costas. Melhore a sua postura. Dinheiro: Possível aumento de responsabilidades. Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48. Pensamento positivo: Eu luto pela minha felicidade!

