Horóscopo – Semana 4 de 2026

Carneiro

Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade. Amor: Vida amorosa protegida, aproveite para namorar e ser feliz! Saúde: Estará em boa forma. Dinheiro: Evite faltar a reuniões de trabalho. A sua presença será importante para desenvolver um projeto. Pensamento positivo: Eu valorizo os meus amigos.

Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49.

Touro

Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa Prudência. Amor: Cuidado para não magoar os sentimentos de uma pessoa querida. Meça as suas palavras. Saúde: Tendência para andar um pouco descontrolado. Tente relaxar. Dinheiro: O seu esforço poderá ser recompensado. Acredite mais nas suas potencialidades. Pensamento positivo: Estou atento a tudo o que se passa à minha volta. Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30.

Gémeos

Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/ Indolência. Amor: Pode enfrentar um desentendimento com um amigo muito especial. Contenha a cólera, um simples raio dela pode destruir longas e pacientes sementes de amor. Mantenha a calma! Saúde: Controle as suas emoções e procure ser mais equilibrado. Dinheiro: O seu orçamento pode ter um aumento, mas seja contido nos gastos. Pensamento positivo: Eu tenho Fé para ultrapassar todos os momentos. Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39.

Caranguejo

Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Seja cuidadoso com o que diz e com o que faz, atitudes bruscas surtem o efeito oposto ao que deseja. Controle os ciúmes. Saúde: Não exagere no exercício físico, tendência para distensões musculares. Dinheiro: É possível que se sinta desmotivado. Procure delinear um plano de trabalho.

Pensamento positivo: Quando se luta por algo em que se acredita, a vitória pode tardar, mas não falha. Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47.

Leão

Carta da Semana: 10 de Copas, que significa Felicidade. Amor: Lute pelo seu amor, não se deixe influenciar por terceiros. Cada um de nós é responsável pelos seus atos. Saúde: Vigie a tensão arterial e controle melhor a sua alimentação. Dinheiro: Evite ser impulsivo em compras, tendência para gastar além das suas possibilidades. Pensamento positivo: Eu sei que mereço ser feliz. Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49.

Virgem

Carta da Semana: 2 de Copas, que significa Amor. Amor: Seja mais carinhoso com a sua cara-metade. Os atos de ternura são importantes para revigorar a relação. Pronuncie boas palavras, elas são a manifestação dos nossos pensamentos, através delas podemos criar um mundo melhor para nós. Saúde: Pode sentir-se mais cansado do que o habitual. Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos. Seja comedido para não ter surpresas desagradáveis. Pensamento positivo: Dedico-me às pessoas que amo. Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42.

Balança

Carta da Semana: 3 de Copas, que significa Conclusão. Amor: Confie na pessoa que tem a seu lado. A confiança e o respeito são essenciais numa relação. Saúde: Tendência para dores de cabeça. Dinheiro: Não se deixe abater por uma resposta menos positiva. Pensamento positivo: O meu mundo é criado através das minhas palavras! Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48.

Escorpião

Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade. Amor: A felicidade e a paixão podem marcar a sua semana. Aproveite bem. Deixe que a juventude do seu espírito irradie através do seu corpo. Saúde: Cuidado com correntes de ar, vias respiratórias fragilizadas. Dinheiro: Poderá precisar da ajuda de um colega para finalizar uma tarefa importante. Não tema pedir apoio. Pensamento positivo: Vivo cada momento com felicidade. Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48.

Sagitário

Carta da Semana: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades. Amor: Pode reencontrar um amigo que já não via há muito tempo. Ponha a conversa em dia. Saúde: Não abuse no sal. Dinheiro: Pode ter despesas inesperadas. Procure fazer um plano de gastos. Pensamento positivo: Mantenho-me sempre jovem e alegre. Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40.

Capricórnio

Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade. Amor: Período marcado pela harmonia familiar. Organize um serão divertido em sua casa. Saúde: Tendência para problemas de estômago. Dinheiro: Semana propícia para fazer novas aprendizagens. Pensamento positivo: Procuro manter-me sereno e ouvir a voz de Deus! Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29.

Aquário

Carta da Semana: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: Se está só e procura um relacionamento amoroso esteja atento, um novo amor poderá surgir em qualquer lugar. Saúde: Pratique uma atividade física que lhe dê gosto fazer. Dinheiro: A sua vida profissional tende a melhorar. Continue a demonstrar o seu dinamismo. Pensamento positivo: O meu coração está disponível para o Amor. Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49.

Peixes

Carta da Semana: 9 de Copas, que significa Vitória. Amor: Período favorável à conquista. Tenha coragem e diga aquilo que sente. Saúde: Cuidado, pois o seu sistema respiratório pode estar vulnerável. Dinheiro: Seja ousado e aposte nas suas ideias criativas. Elas serão úteis para o seu progresso profissional. Pensamento positivo: Eu venço os meus medos! Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33.

