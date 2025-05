“Sai à rua” promove comércio local tradicional em Anadia

Viver Anadia “Sai à Rua” é mais uma ação que visa promover e dinamizar o comércio local tradicional. Vai realizar-se nos dias 23, 24 e 25 de maio, no parque de estacionamento, jardins e instalações do Museu do Vinho Bairrada, em Anadia.

O espaço vai ser transformado numa espécie de mini centro comercial, onde estarão presentes vários setores (pronto a vestir, retrosaria, sapataria; saúde e bem estar; casa, decoração, artigos de festa, eletrodomésticos, floristas; comércio de produtos para animais; informática/telecomunicações; papelaria/livraria; cabeleireiros/barbeiros e estática; agências de viagens; comércio de materiais de higiene e segurança), entre muitos outros.

A apresentação desta ação promovida pelo Município de Anadia, em parceria com a ACIB (Associação Comercial e Industrial da Bairrada), teve lugar no passado dia 24 de abril, no auditório do Museu do Vinho Bairrada.

Três dias dedicados aos serviços e comércio local, mas também à gastronomia, à arte, à música e à animação para toda a família.

O evento, que se insere no projeto Bairros Comerciais Digitais e associado à marca “Viver Anadia – da Tradição à Inovação”, visa dinamizar o centro urbano da cidade, atraindo visitantes e turistas, valorizando o comércio local do concelho e promover a identidade da marca “Viver Anadia”, estendendo-se a todos os estabelecimentos do concelho que pretendam aderir.

Na sessão de apresentação, o vice-presidente anadiense, Jorge Sampaio, sublinhou que “esta atividade resulta da vontade da Câmara Municipal, mas, sobretudo, do diálogo que temos mantido com os comerciantes e de um desafio que lhes fizemos”, vincou, considerando que “será um fim de semana em que o nosso comércio local vai mostrar o melhor que tem”.

“Penso que vão ser três dias fantásticos em que o objetivo é ter o comércio representado, com muita animação. Queremos convidar as pessoas a visitar as lojas do concelho, bem como dar a conhecer as atividades que o comércio tem para oferecer, criar ligações entre o comércio e os compradores”, acrescentou, realçando que o objetivo “é realizar um evento dedicado ao comércio local, com uma dignidade igual àquela que fazemos com o Millèsime, na Curia”.

Um evento para repetir nos próximos anos com rotatividade dos comércios “uma vez que não é possível ter todos os comerciantes presentes nesta ação”, explicou Jorge Sampaio, que revelou ainda o investimento do Município de Anadia de 1,5 milhões de euros no comércio local tradicional e que quer chegar ao comércio tradicional de todo o concelho.

Neste que é “o ano zero” de uma iniciativa que se quer afirmar nos próximos anos, a coordenadora do Bairro Digital de Anadia, Cristina Azevedo, revelou o empenho que está a ser depositado na preparação deste evento, que quer atrair muitos visitantes. “Será montada uma tenda gigante que irá albergar os cerca de 40/45 espaços, com decoração idêntica, dedicados aos lojistas”, havendo ainda uma zona dedicada às crianças, restauração e animação, com dois palcos.

Cristina Azevedo adiantou ainda que estão previstas várias atividades paralelas, nomeadamente workshops (gastronomia, moda e beleza, vinhos, empreendedorismo), desfiles, mostra de talentos, sessão fotográfica, entre outras, já que o evento pretende incentivar às compras; gerar curiosidade e vontade de visitar, mas também posicionar Anadia como um destino de fim de semana, permitindo a criação de laços entre o público e os lojistas participantes, dando-lhes visibilidade.

O “Sai à Rua” começa na sexta-feira, dia 23 maio, das 17h às 21h; no sábado, das 15h às 21h, e no domingo, das 15h às 19h. Os espaços de animação e restauração funcionarão na sexta-feira das 17h às 23h, no sábado das 14h às 23h e no domingo das 14h às 19h. “O objetivo é ter aqui um espaço de convívio entre todos”, explicou.

Os comerciantes interessados podem inscrever-se até ao próximo dia 6 de maio.