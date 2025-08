Vila termal do Luso tem animação cultural até final de setembro

Em agosto, o destaque vai para a Feira do Mel e do Pão, de 14 a 17 de agosto, um certame que junta os melhores produtos endógenos – o mel e o pão – numa feira que inclui ainda artesanato e muita animação na Alameda do Casino.

O programa de animação da vila termal do Luso começou em julho e tem o seu apogeu nos meses de agosto – com a realização da Feira do Mel e do Pão – e setembro – com as comemorações da Batalha do Bussaco. Até lá, há concertos, teatro, visitas-guiadas, mercadinhos, exposições e workshops gratuitos. O objetivo é complementar a oferta turística desta vila termal do concelho da Mealhada, com diversas propostas culturais gratuitas.

Depois do Meajazz em julho, o programa de animação da vila termal do Luso prossegue até setembro com uma enorme diversidade de propostas. Concertos de música tradicional, jazz, folclore, fado ou rock fazem as noites e tardes dos fins de semana. Depois do grupo de fado “Iterum”, de Coimbra, ter atuado no passado sábado, e tendo decorrido o Festival Internacional de Acordeão no domingo, seguem-se, ao longo de todo o mês, nomes como Érika Machado, Rui Tanoeiro, Hangover Band, Paulo Silva Trio, Rodrigo Paredes Quarteto e Rob’s Angels.

O fim de semana da Tranquilidade vai acontecer de 5 a 7 de setembro, com atividades de saúde e bem-estar, oficinas e workshops para toda a família.

Recorrentes serão as manhãs ativas, com atividade desportiva, a Feira de Artesanato Urbano e a Feira de Velharias e as visitas-guiadas que celebram o melhor da vila termal: a água e a história das suas nascentes, a literatura e as marcas deixadas por autores e personalidades, a história de Álvaro Cunhal e a sua passagem pelo Luso.

Feira do Mel e do Pão

Em agosto, o destaque vai para a Feira do Mel e do Pão, de 14 a 17 de agosto, um certame que junta os melhores produtos endógenos – o mel e o pão – numa feira que inclui ainda artesanato e muita animação na Alameda do Casino.

A história desta Feira remonta a 1983, quando um grupo de produtores locais de pão e mel decidiu organizar um evento para promover os seus produtos e celebrar a tradição da região. Desde então, a feira cresceu em popularidade e tornou-se um evento importante para a comunidade local e para visitantes de outras regiões de Portugal.

Durante a feira, os visitantes têm a oportunidade de experimentar o pão e o mel dos produtores locais, bem como outros produtos regionais, como queijos, vinhos e doces.

Batalha do Bussaco

Setembro é o mês da Batalha do Bussaco e esta efeméride tão importante para o território ganha relevo, com as comemorações oficiais, que contam com a organização do Exército Português, a 27 de setembro, realizando-se a Feira da Guerra Peninsular, que inclui a recriação noturna da Batalha do Bussaco.

O programa de animação de verão no Luso, organizado pelo Município da Mealhada procura ser atrativo e complementar a oferta termal, sendo abrangente e diversificado no sentido de dar resposta aos visitantes, mas envolvendo a comunidade local.

São parceiros do programa a Junta de Freguesia de Luso, Água de Luso, Fundação Luso, Aqua Cristalina, Cine Clube Gândara Bairrada, Associação de Apicultores Litoral Centro, Associação Filarmónica de Luso, Parque de Campismo de Luso, Museu Militar do Bussaco, Grupo Cénico de Santa Cristina e Cine Clube de Ancas.

Programa completo

1 de agosto

10h30 l Posto de Turismo do Luso l Luso D’Água – visita guiada

2 de agosto

18h00 l Palco da Alameda l Hora do Conto – Histórias na manta

21h30 l Palco da Alameda l “Iterum Coimbra” – Fado de Coimbra

3 de agosto

10h00>18h00 l Alameda do Casino l Feira de Artesanato Urbano

11h00 l Fonte de São João l Manhãs ativas – Atividade física

17h00 l Palco da Alameda l Acordeão em espetáculo – Festival Internacional

8 de agosto

10h30 l Luso l Posto de Turismo do Luso l Ir a banhos com a literatura – visita guiada

21h00 l Museu Militar do Buçaco e Obelisco l “Terra Queimada”, de Paulo Fajardo – Cinema

(Exibição comentada pelo realizador. Com autocarro disponível para transporte do Luso para o Bussaco)

14 a 17 de agosto l Alameda do Casino

Feira do Mel e do Pão

14 de agosto

15h00>22h00 l Ruas do Luso l Visita Guiada

15 de agosto

09h00>18h00 l Av. Emídio Navarro l Feira de Velharias

10h00>22h00 l Palco Alameda l Feira do Mel e do Pão

21h30 l Palco Alameda l Rui Tanoeiro

16 de agosto

10h00 >22h00 l Palco Alameda l Feira do Mel e do Pão

21h30 l Palco da Alameda l Hangover Band

17 de agosto

10h00 >22h00 l Palco Alameda l Feira do Mel e do Pão

11h00 l Fonte de São João l Manhãs ativas

17h00 l Palco Alameda l Tarde de Folclore

22 de agosto

10h30 l Posto de Turismo do Luso l “Luso na clandestinidade de Álvaro Cunhal” – Visita-guiada

23 de agosto

18h00 l Palco Alameda l Hora do Conto

21h30 l Paulo Silva Trio Jazz

24 de agosto

11h00 l Fonte de São João l Manhãs Ativas – Atividade Física

17h00 l Palco Alameda l Tarde de Folclore

29 agosto

10h30 | Posto de Turismo Luso-Bussaco l “Luso de Emídio Navarro” – Visita-guiada

21h00 l Parque de Campismo Luso – Bussaco l O Sítio da Mulher Morta, de José Carlos de Oliveira – Cinema

30 de agosto

18h00 l Palco Alameda l Hora do Conto

21h30 | Palco Alameda l Rodrigo Paredes Quarteto

31 agosto

10h00>18h00 | Alameda do Casino l Feira de Artesanato Urbano

11h00 | Fonte de S. João l Manhãs Ativas – atividade desportiva

17h00 l Palco Alameda l Tarde de Folclore

5 de setembro a 7 de setembro – Dia da Tranquilidade

5 de setembro

10h30 | Posto de Turismo de Luso-Bussaco l “Luso d’Água” – Visita-guiada

16h00>17h30 e 18h00>19h30 | Parque do Lago l Workshop Hand Pan (Igor Nakaznyi e Maria)

21h30 | Palco Alameda l D’Anto – Grupo de Fado

6 de setembro

17h00>18h30 | Parque do Lago do Luso l Yoga e Harmony – Workshop infantil

16h00>17h30 e 18h00>19h30 | Parque do Lago do Luso l Workshop Hand Pan (Igor Nakaznyi e Maria)

21h30 | Palco Alameda l Rob’s Angels

7 de setembro

10h00>18h00 | Alameda do Casino l Feira de Artesanato Urbano

11h30 | Parque do Lago do Luso l Helena Faria – Contos da Caixa – Contador de histórias infantil

16h00>18h00 | Parque do Lago do Luso l Dia da Arte em Família – Saúde e Bem Estar

12 de setembro

10h30 | Posto de Turismo Luso-Bussaco l “Ir a banhos com Literatura” – Visita-guiada

14 de setembro

9h00-18h00 | Av. Emídio Navarro l Feira de Velharias

10h-18h | Alameda do Casino l Feira de Artesanato Urbano

19 de setembro

0h30 | Posto de Turismo Luso-Bussaco l “Luso de Emídio Navarro” – Visita-guiada

20 de setembro

9h30 | Fonte de S. João l Caminhada noturna

21 de setembro

10h00-18h00 | Alameda do Casino l Feira de Artesanato Urbano

17h00 | Palco da Alameda l Tarde de Folclore

26 de setembro

10h30 | Posto de Turismo Luso-Bussaco l “Luso na clandestinidade de Álvaro Cunhal” – Visita-guiada

21h00 | Fonte de S. João l Visita Guiada Teatral c/ Caixa de Palco

27 e 28 de setembro – Feira da Guerra Peninsular

27 de setembro l 09h00 l Obelisco l Comemorações oficiais da Batalha do Bussaco

27 de setembro l 11h>18h30 | Alameda do Casino l Feira da Guerra Peninsular

21h | Alameda do Casino l Recriação da Batalha do Bussaco

28 de setembro

11h>18h30 | Alameda do Casino l Feira da Guerra Peninsular

17h | Palco da Alameda l Tarde de Folclore