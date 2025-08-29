Banda “The Jukeboxers” atua no Parque da Curia

Os “The Jukeboxers” são uma banda de tributo aos anos 50 & 60, cujo objetivo consiste em envolver o público numa viagem musical nostálgica, relembrando a temática dos dourados anos do rock n’ roll, twist, rhythm and blues, entre outros estilos musicais.

A banda “The Jukeboxers” vai animar a noite do próximo sábado, dia 30 de agosto, pelas 21h30, no Parque das Termas da Curia, no âmbito do ciclo de “Concertos no Parque”, promovido pelo Município de Anadia.

Os “The Jukeboxers” são uma banda de tributo aos anos 50 & 60, cujo objetivo consiste em envolver o público numa viagem musical nostálgica, relembrando a temática dos dourados anos do rock n’ roll, twist, rhythm and blues, entre outros estilos musicais.

Os concertos recriam artistas como Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Little Richard, The Beatles, Ray Charles, sendo as músicas escolhidas de modo a proporcionar um espectáculo animado, onde interagem com o público ao som dos clássicos, cujo ritmo característico induz a um estado de espírito de alegria e folia, que não deixa ninguém indiferente.

A sua formação é composta por um baterista, um contrabaixista/vocalista, um guitarrista/vocalista e um saxofonista, com visual e instrumentos musicais adequados à época.

Os “Concertos no Parque” têm como principal objetivo atrair um maior número de turistas à Curia durante a época estival.