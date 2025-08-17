Câmara de Cantanhede apoia apicultores com distribuição de alimento para abelhas

A Câmara Municipal de Cantanhede vai oferecer dois quilogramas de alimento por cada colónia registada no concelho, com o objetivo de apoiar os apicultores locais ao mesmo tempo que está a proteger as abelhas, essenciais para a polinização e para a agricultura.

A entrega decorrerá no dia 3 de setembro, das 9h às 17h, no estaleiro municipal. Para levantar o alimento, os apicultores deverão apresentar o comprovativo de registo, um documento de identificação e o termo de entrega de medicamentos ou a respetiva receita.

Em nota enviada à redação, o município destaca que “as abelhas têm um papel essencial na agricultura, sendo responsáveis pela polinização de cerca de 75% das espécies de plantas cultivadas” e que “este processo natural é decisivo para aumentar a produtividade agrícola e melhorar a qualidade de frutos e sementes.”

Ciente de que “as populações de abelhas enfrentam atualmente múltiplas ameaças, como as alterações climáticas, a perda de habitat, o uso de pesticidas e diversas doenças, fatores que colocam em risco a biodiversidade e a segurança alimentar”, a autarquia decidiu avançar com esta iniciativa que será desenvolvida através do Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor. “Vem reforçar o compromisso da autarquia com a apicultura e a proteção ambiental, promovendo práticas que garantem a continuidade deste recurso vital para a agricultura e o equilíbrio dos ecossistemas”, lê-se ainda naquela nota.

De acordo com a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) estão registadas no concelho um total de 1.908 colónias.