Cantanhede: 2.ª fase de candidaturas às Bolsas de Inovação Científica abre em setembro

A segunda fase das candidaturas às Bolsas de Inovação Científica Professor Doutor António Lima-de-Faria decorre de 1 a 15 de setembro.

As bolsas têm como objetivo estimular e apoiar a investigação científica inovadora, ao comparticipar os encargos inerentes à participação num congresso nacional ou internacional ou à realização de um estágio de curta duração, em Portugal ou no estrangeiro.

Trata-se de duas bolsas anuais, no valor de mil euros cada, com duração de cinco anos.

Uma é financiada pela autarquia e a outra foi instituída em homenagem a António Lima-de-Faria, eminente geneticista, académico e investigador já falecido.

Serão admitidos resumos ou planos de trabalhos de qualquer área ou ramo científico da autoria de jovens estudantes do ensino secundário ou do ensino superior, dos 15 aos 35 anos.

A avaliação das candidaturas estará a cargo de um júri que, por vontade expressa do Professor Doutor António Lima-de-Faria, será presidido pela Professora Manuela Grazina, docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e investigadora do Centro de Neurociências e Biologia Celular, na mesma instituição.

As candidaturas deverão ser entregues em mãos na Divisão de Educação e Juventude do Município de Cantanhede, ou enviadas por correio para Câmara Municipal de Cantanhede, ao cuidado de Professora Doutora Manuela Grazina, coordenadora de Gestão Científica das Bolsas de Inovação Científica Professor Doutor António Lima-de-Faria.