Festival Anadia Jovem é momento alto de semana dedicada aos jovens

A semana da Juventude culmina com o “Festival Anadia Jovem” que decorre na sexta-feira e no sábado, respetivamente, 19 e 20 de setembro, na zona do Vale Santo.

O Município de Anadia vai dedicar a semana de 15 a 20 de setembro à juventude, dinamizando um conjunto de atividades que culminará com o “Festival Anadia Jovem”.

A semana tem o seu início (15 de setembro) com a realização de um workshop, pelas 18h, na Biblioteca Municipal, sobre suporte básico de vida “Aprende a agir quando cada segundo conta”, orientado pelo enfº Rui Resende, da UCC de Anadia.

No dia 16, a partir das 18h, a Biblioteca Municipal recebe a palestra “O poder das palavras: a influência das redes sociais no comportamento dos jovens”. A iniciativa será dinamizada por Gaspar Ferreira, presidente da Direção Regional do Norte da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Pretende-se, desta forma, alertar os jovens para o impacto da linguagem nas redes sociais e abordar os riscos associados à exposição a discursos de ódio, bullying digital e padrões de beleza irreais; assim como alertar para a desinformação e fake news. As inscrições, gratuitas, para ambas as situações, devem ser efetuadas para o e-mail juventude.m.anadia@gmail.com, para o Instagram @anadiajovem ou através do telefone 231 519 090.

No dia 17 de setembro, o Parque Urbano de Anadia acolhe, entre as 14h30 e as 18h, uma ação de divulgação da Força Aérea, Marinha e Exército para esclarecimento de dúvidas dos jovens e apresentação do vasto leque de formação e condições de ingresso nestes ramos das Forças Armadas. Os jovens serão ainda contemplados com oferta de algumas experiências.

Na quinta-feira, o Cineteatro Anadia é palco, entre as 8h30 e as 17h, da Conferência “Começar Hoje Anadia 2025”, com um variado leque de oradores, de onde se destacam Alexandra Lemos, Mariana Barbosa, Ricardo Carriço, Fátima Lopes, Ramiro Teodósio, Joana Couto, Filipa Cunha, Maria João Pires, Camila Rebelo e Luís Jesus. O evento é dirigido a jovens do 11.º e 12.º anos dos estabelecimentos de ensino do concelho de Anadia. Um momento transformacional em que os jovens têm contacto com profissionais com percursos de reconhecido mérito.

A semana da Juventude culmina com o “Festival Anadia Jovem” que decorre na sexta-feira e no sábado, respetivamente, 19 e 20 de setembro.

À semelhança dos anos anteriores, decorrerá no anfiteatro do Vale Santo (recinto da Feira da Vinha e do Vinho). No primeiro dia do evento, a animação estará a cargo de João Gomes, Gonçalo Gomes, Sippinpurpp, Aragão e os Dj Renas e Tiede. No segundo, o palco conta com a presença dos Onoff, Julinho KSD, Insert Coin e os Dj André Cardoso e Pedro Moniz. As entradas no recinto são gratuitas.