Festival do Leitão regressa durante três dias aos Covões

Pavilhão Dr. Paulo Oliveira, nos Covões, será palco do festival, evento que se prepara para receber milhares de visitantes, entre os dias 15 e 17 de agosto.

Entre o dia 15 de agosto (feriado nacional) e domingo, dia 17, todos os caminhos vão dar aos Covões, para aquela que será a 19.ª edição do Festival do Leitão. Uma vez mais, numa organização da PRODESCO-ADC, o pavilhão Dr. Paulo Oliveira será palco de um evento que se prepara para receber milhares de visitantes.

Numa altura em que está tudo a postos para três dias de grande animação, Pedro Veríssimo, presidente da PRODESCO – ADC, confirma que as expetativas são, nesta altura, elevadas face ao número de reservas para os jantares dos dias 15 e 16 e almoço do dia 17. “Como começámos a divulgar mais cedo nas nossas redes sociais, as pessoas foram fazendo as suas reservas, de resto algo que aconselhamos, para que a organização consiga mais facilmente acomodar todos os participantes”, avança reconhecendo, contudo, que muitos convivas irão aparecer sem reserva e que também para estes será necessário ter mesas disponíveis.

O evento, à semelhança dos anteriores, começa no feriado, tendo em atenção a comunidade emigrante que, neste período, está de regresso à freguesia e ao concelho para passar férias. “Mas para além dos nossos conterrâneos, vem muita gente de fora, de concelhos limítrofes, mas também da zona norte do país, como seja do Porto ou até de Braga, que, conhecendo o festival e a qualidade do leitão não deixam de vir e depois, sair daqui naturalmente muito satisfeitos”.

Mantendo a tradição, os assadores presentes são todos da freguesia: “uma forma de garantir o que tão bem nos caracteriza em termos de qualidade do produto”, atesta o responsável, que avança ainda que os visitantes, seguindo os moldes de anteriores edições, vão ter a oportunidade de degustar não só o leitão assado (servido em travessa) com um custo de 16 euros/dose (preço igual ao do ano passado), como também as mais variadas iguarias, desde as entradas (bôla, folhado, rissóis) confecionadas com leitão, até aos pratos que têm no leitão o ingrediente chave (cabidela, feijoada e a canja).

A novidade nesta edição será a quiche de leitão, que Pedro Veríssimo acredita ser uma inovação bem-sucedida e que vai colher boa recetividade por parte dos comensais.

À semelhança de anos anteriores, as refeições serão acompanhadas em exclusivo por vinhos da Adega de Cantanhede, parceiro de longa data da organização. “É uma parceria de sucesso que fazemos questão de manter”, frisa o responsável.

Este ano houve novamente o cuidado de diversificar a animação, pelo que são vários os grupos que vão passar pelo palco. “Temos desde uma academia de dança ao rancho folclórico de Febres, passando pelo grupo musical residente “Moda Antiga, sem esquecer o grupo “Ursos das Gaitas” que já tem alguma reputação na região até ao projeto Anotherworld por Chris e Bruno. Será uma forma de chegar a vários públicos”, admite, revelado ainda que neste evento “as pessoas chegam, jantam calmamente e acabam por ficar para assistir aos espetáculos”.

Pedro Veríssimo realça ainda que a presente edição, para além de pretender, uma vez mais, confirmar que o Leitão dos Covões é de facto especial, pela sua elevada qualidade, “dá igualmente a conhecer tudo o que de bom se faz na nossa freguesia”. Por outro lado, não deixa de ser uma edição muito especial e sentida, uma vez que irá ser aproveitada para homenagear, uma vez mais, Paulo Oliveira, mentor deste Festival de Leitão e principal impulsionador da PRODESCO, falecido em setembro de 2024.

A organização do Festival do Leitão conta ainda com o apoio da União de Freguesias de Covões e Camarneira e do Município de Cantanhede.