Arroz de polvo com gambas

Ingredientes:
1 polvo (congelado)
de preferência
1 dl de azeite
60g de chouriço de carne
1 cebola grande picada
2 dentes de alho, picados
2 dl de vinho tinto
Sal e pimenta q.b.
400g de arroz (carolino)
0.5 kg de gambas
05 kg de mexilhões
200 g de cogumelos
1 ramo de salsa
Num tacho, leve ao lume o azeite com o chouriço cortado às rodelas, a cebola e os dentes de alho, picados, e vá mexendo até alourarem. Junte depois os pedaços de polvo e o vinho tinto, mexa e tape; deixe o polvo cozer e suar, acrescentando água aos poucos.
Quando o polvo estiver tenro, acrescente o caldo com água até perfazer litro e meio e tempere-o com sal e picante a gosto. Adicione o arroz, mexendo sempre e deixe este cozer em lume brando.
Quando estiver quase cozido, misture-lhe então as gambas, com ou sem casca, os mexilhões e os cogumelos e deixe acabar de cozer. Sirva o arroz decorado com salsa.