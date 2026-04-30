Arroz de polvo com gambas

Ingredientes:

1 polvo (congelado)

de preferência

1 dl de azeite

60g de chouriço de carne

1 cebola grande picada

2 dentes de alho, picados

2 dl de vinho tinto

Sal e pimenta q.b.

400g de arroz (carolino)

0.5 kg de gambas

05 kg de mexilhões

200 g de cogumelos

1 ramo de salsa

Num tacho, leve ao lume o azeite com o chouriço cortado às rodelas, a cebola e os dentes de alho, picados, e vá mexendo até alourarem. Junte depois os pedaços de polvo e o vinho tinto, mexa e tape; deixe o polvo cozer e suar, acrescentando água aos poucos.

Quando o polvo estiver tenro, acrescente o caldo com água até perfazer litro e meio e tempere-o com sal e picante a gosto. Adicione o arroz, mexendo sempre e deixe este cozer em lume brando.

Quando estiver quase cozido, misture-lhe então as gambas, com ou sem casca, os mexilhões e os cogumelos e deixe acabar de cozer. Sirva o arroz decorado com salsa.