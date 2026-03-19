Costeletas de vitela com castanhas

Ingredientes:
12 cebolinhas
Sal e pimenta
1 colher (sopa) de banha
1 kg castanhas (congeladas)
4 costeletas de vitela
60 g de manteiga
100 g de bacon
Meio pimento verde
05 dl de vinho do Porto
Descasque as cebolinhas, tempere-as com sal e pimenta e leve-as a assar no forno, com banha.
Espalme as costeletas e tempe-as com sal e pimenta.
Leve ao lume a manteiga e frite as costeletas. Depois de fritas, reserve.
Na mesma gordura frite, também, as castanhas, o bacon, cortado em tirinhas, e o pimento, aos pedaços.
Junte as cebolinhas escorridas e as costeletas fritas, adicione o vinho do Porto e deixe fervilhar um pouco antes de servir.