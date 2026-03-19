Costeletas de vitela com castanhas

Ingredientes:

12 cebolinhas

Sal e pimenta

1 colher (sopa) de banha

1 kg castanhas (congeladas)

4 costeletas de vitela

60 g de manteiga

100 g de bacon

Meio pimento verde

05 dl de vinho do Porto

Descasque as cebolinhas, tempere-as com sal e pimenta e leve-as a assar no forno, com banha.

Espalme as costeletas e tempe-as com sal e pimenta.

Leve ao lume a manteiga e frite as costeletas. Depois de fritas, reserve.

Na mesma gordura frite, também, as castanhas, o bacon, cortado em tirinhas, e o pimento, aos pedaços.

Junte as cebolinhas escorridas e as costeletas fritas, adicione o vinho do Porto e deixe fervilhar um pouco antes de servir.