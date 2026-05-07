Bolo de cenoura e chocolate

Ingredientes:
300 g de açúcar amarelo
1 dl de óleo
4 ovos
400 g de cenoura ralada
280 g de farinha com fermento
1 c. (café) de canela em pó
Manteiga q.b.
Cobertura:
2 dl de natas
300 g de chocolate em barra
Preparação:
Ligue o forno a 180 ºC, unte uma forma com manteiga e polvilhe com farinha. Reserve.
Numa tijela, junte o açúcar, o óleo e os ovos, mexa bem. Adicione a cenoura ralada, a farinha e a canela. Misture bem.
Verta a massa para a forma e leve a cozer cerca de 40 minutos. Depois de cozido, desenforme e deixe arrefecer.
Prepare a cobertura levando as natas ao lume, até levantarem fervura. Desligue e junte o chocolate partidinho. Misture bem até o mesmo se derreter por completo e obter uma ganache homogénea. Deixe arrefecer um pouco e, de seguida, cubra o bolo. Decore com raspas de chocolate.