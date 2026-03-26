Bolinhos de mel

Ingredientes:
100 g de manteiga
200 g de açúcar
2 colheres (sopa) de mel
3 ovos
Raspa de 1 laranja
1 colher (sopa) de canela
250 g de farinha
1 colher (chá) de fermento em pó
Forminhas de queques
Preparação
Amasse a manteiga com o açúcar e o mel até obter um creme, junte-lhe depois os ovos, um a um, a raspa de laranja, a canela, a farinha e o fermento em pó. Misture tudo muito bem.
Deite o preparado nas forminhas, enchendo-as apenas até 3/4 e coloque-as num tabuleiro e leve ao forno, devidamente pré aquecido a 170 ºC. Coza por cerca de 20 minutos.