Profiteroles com chantilly e molho de chocolate

Ingredientes:
Profiteroles:
2.5 dl de leite
2.5 dl de água
1 casca de limão
1 pitada de sal
100 g de banha
325 g de farinha
6 a 7 ovos
Banha para untar
açúcar em pó
Recheio:
2.5 dl de natas frescas
50 g de açúcar
Molho de chocolate:
100 g de chocolate em barra
0.5 a 1 dl de leite
Preparação:
Deite num tacho o leite, a água, a casca de limão, uma pitada de sal e a banha. Leve ao lume e quando ferver deite a farinha, de uma só vez, mexa energicamente e leve ao lume novamente até a massa se deslocar do fundo tacho. Deite a massa num tigela, retire a casca de limão e deixe arrefecer. Depois acrescente os ovos, um a um e misture bem.
Num tabuleiro untado com banha e, com um saco pasteleiro, disponha montinhos de massa. Se estes ficarem com um biquinho, calque-os com o dedo molhado em água fria.
Leve a cozerem em forno a 170 ºC, cerca de 45 minutos. Ao fim do tempo, verifique se estão bem cozido e secos. Retire-os e deixe-os arrefecer.
Entretanto, bata as natas com o açúcar em chantilly.
Para o molho leve ao lume, num tachinho, o chocolate em pedaços, juntamente com o leite, até o mesmo derreter, retire e mexa bem até obter um creme liso.
Por último, recheie-os com o chantilly e regue com o molho de chocolate.