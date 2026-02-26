Abacate com maionese de camarão

Ingredientes:

300 g de camarão

Sal

1 cebola

3 dentes de alho

1 dl de azeite

2 c (sopa) polpa de tomate

150 g de miolo de pão

Pimenta

2 c (sopa) de maionese

4 abacates

1 limão

1 ramo de aneto

Preparação:

Coza o camarão em água fervente, temperada com sal e malagueta, por cinco minutos. Retire do calor e arrefeça em agua gelada. Depois, refogue a cebola e os alhos picados no azeite. Junte a polpa de tomate e deixe amaciar.

Adicione metade do camarão descascado e o miolo do pão. Tempere com sal e pimenta e triture com a varinha mágica, até obter uma pasta. A seguir, envolva a maionese e reserve.

Descasque os abacates e corte-os ao meio, regue com o sumo de meio limão e coloque na cavidade a pasta de camarão. Sirva decorado com o restante camarão e limão e finalize com o aneto.