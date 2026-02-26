Abacate com maionese de camarão

Ingredientes:
300 g de camarão
Sal
1 cebola
3 dentes de alho
1 dl de azeite
2 c (sopa) polpa de tomate
150 g de miolo de pão
Pimenta
2 c (sopa) de maionese
4 abacates
1 limão
1 ramo de aneto
Preparação:
Coza o camarão em água fervente, temperada com sal e malagueta, por cinco minutos. Retire do calor e arrefeça em agua gelada. Depois, refogue a cebola e os alhos picados no azeite. Junte a polpa de tomate e deixe amaciar.
Adicione metade do camarão descascado e o miolo do pão. Tempere com sal e pimenta e triture com a varinha mágica, até obter uma pasta. A seguir, envolva a maionese e reserve.
Descasque os abacates e corte-os ao meio, regue com o sumo de meio limão e coloque na cavidade a pasta de camarão. Sirva decorado com o restante camarão e limão e finalize com o aneto.