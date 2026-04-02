Beringelas recheadas com camarão

Ingredientes:

2 beringelas

1 dl de azeite

Sal

250 g de miolo de camarão

2 rodelas de ananás fresco

4 dentes de alho

Pimenta e piripiri

2 c. (sopa) de manteiga

1 ramo de salsa

Corte as beringelas ao meio, no sentido do comprimento. Retire parte da polpa do seu interior e pincele com um pouco de azeite. Tempere com sal e leve ao forno, a 190 ºC, por 15 minutos.

Entretanto, corte a polpa que retirou em pedaços pequenos e leve a corar no restante azeite, juntamente com o miolo de carão picado (reserve alguns para decoração). Adicione o ananás em cubos e os alhos picados. Tempere com sal, pimenta e piripiri e distribua pelas beringelas. Disponha por cima o miolo de camarão reservado e regue com a manteiga derretida. Leve ao forno por mais cinco minutos. No fim, polvilhe com a salsa picada.