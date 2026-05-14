Favas guisadas

Ingredientes:
1 kg de favas
Sal
100 g de toucinho branco
1 chouriço
1 ramo de coentros
8 dentes de alho
Pimenta
1 dl de azeite
Preparação:
Coza as favas em água fervente, temperada de sal, por alguns minutos.
Leve um tacho ao lume com o toucinho em pedaços; assim que começar a derreter, junte o chouriço às rodelas e parte do ramo de coentro atado, a seguir adicione as favas e cozinhe em lume brando, por alguns minutos.
Acrescente os alhos picados e tempere com sal e pimenta, cozinhe por mais alguns minutos. Sirva com os restantes coentros picados.