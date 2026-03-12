Tarte de maçã

Ingredientes:
150 g de manteiga
175 g de açúcar
1 ovo
200 g de farinha de trigo com fermento
Farinha para polvilhar
600 g de maçãs da sua preferência
1 limão
Manteiga para untar
1 chav (almoçadeira) de geleia de maçã
1 colher (sopa) de açúcar para polvilhar
Amasse a manteiga com o açúcar até obter um creme, misture o ovo e a farinha, amassando esta o menos possível. Faça uma bola, polvilhe com farinha, cubra com um pano e deixe repousar por 20 minutos.
Descasque as maçãs, corte-as em gomos e regue com limão.
Unte a tarteira e forre-a com a massa. No fundo da mesma espalhe metade da geleia de maçã e disponha os gomos de maça, como vê na imagem. Polvilhe com açúcar e leve a cozer, cerca de 25 minutos, em forno a 180 ºC.
Depois da tarte alourada, pincele com a restante geleia aquecida.