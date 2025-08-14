Horóscopo – Semana 33 de 2025

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação. Amor: Apoie o seu companheiro, dando-lhe mais atenção. O companheirismo fortalecerá os laços. Saúde: Poderá ter problemas digestivos. Dinheiro: Esta não é altura para arriscar em negócios.

Números da Sorte: 1, 5, 8, 7, 10, 30. Pensamento positivo: Aprendo a tranquilizar o meu coração!

Touro

Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Uma nova amizade ou uma relação mais séria poderá ganhar bases mais sólidas. Saúde: A instabilidade a nível emocional será a causa de alguns desequilíbrios físicos.

Dinheiro: A vida profissional está em alta. Números da Sorte: 5, 1, 14, 18, 11, 2. Pensamento positivo: Encaro as situações com maturidade e equilíbrio.

Gémeos

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.

Amor: Um amigo poderá precisar de desabafar consigo. Oiça-o com atenção e amizade. Saúde: Beba mais sumos naturais. Dinheiro: Este é um período em que pode fazer uma compra especial, mas não se exceda. Números da Sorte: 1, 21, 23, 29, 32, 33

Pensamento positivo: Sou a minha melhor amiga!

Caranguejo

Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade. Amor: Divirta-se mais com o seu companheiro. Revitalize a relação. Saúde: Poderá andar tenso, procure descomprimir. Dinheiro: Procurará ajudar os seus familiares a nível material. Números da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44. Pensamento positivo: Procuro ser generoso para com todos os que me rodeiam.

Leão

Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto. Amor: Escolha bem as amizades se não quer sofrer desilusões. Procure a companhia de quem lhe faz bem. Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados de irritação. Procure divertir-se e relaxar mais.

Dinheiro: Não se precipite nos gastos. Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36. Pensamento positivo: Venço os desgostos porque acredito que mereço ser feliz.

Virgem

Carta Dominante: a Imperatriz, que significa Realização. Amor: A sua simpatia poderá despertar em alguém um sentimento mais forte por si. Saúde: Tendência para dores de barriga. Dinheiro: Conseguirá ter domínio sobre as questões que o preocupam. Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48. Pensamento positivo: Eu confio no meu poder de realização, eu sei que sou capaz!

Balança

Carta Dominante: o Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.

Amor: Encontra-se num período difícil, mas a sua força de vontade será determinante para vencer esta fase. Saúde: A sua autoestima anda em baixo, anime-se! Dinheiro: Boa altura para apostar na valorização pessoal, faça uma formação online. Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49. Pensamento positivo: Procuro fazer um julgamento justo das situações que se passam à minha volta.

Escorpião

Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: Tenderá a partilhar mais as suas ideias e sentimentos com o seu par. Saúde: Cuidado com a linha, faça exercício.

Dinheiro: Os novos projetos terão uma evolução bastante lenta.

Números da Sorte: 2, 15, 24, 26, 41, 42. Pensamento positivo: Através do diálogo frontal e honesto venço as dúvidas e mal-entendidos.

Sagitário

Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade. Amor: Para que a sua relação seja fortalecida aposte no romantismo e compreensão. Saúde: Precisa de fortalecer os ossos, coma alimentos ricos em Cálcio. Dinheiro: Tenha cuidado com a forma como canaliza os seus rendimentos. Números da Sorte: 4, 6, 19, 25, 32, 44. Pensamento positivo: Acredito que sou capaz de concretizar os meus sonhos e conquistar a felicidade!

Capricórnio

Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Provável desentendimento com alguém especial. Diga o que sente com carinho e honestidade. Saúde: Faça exercício físico que o ajude a descarregar a tensão acumulada. Dinheiro: Saiba lidar melhor com a descida do seu poder de compra.

Números da Sorte: 2, 8, 13, 25, 53, 59. Pensamento positivo: Tenho cuidado para não magoar quem amo.

Aquário

Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa. Amor: Dê mais atenção aos seus filhos. Um lar harmonioso é a maior felicidade que lhes pode dar! Saúde: Evite ambientes poluídos. Dinheiro: Pode receber uma proposta relacionada com o seu trabalho. Números da Sorte: 2, 14, 19, 23, 25, 29

Pensamento positivo: Sei que a vida me traz sempre novas propostas e oportunidades.

Peixes

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão. Amor: Uma relação que já está desgastada poderá terminar. Saúde: Tendência para sentir dores musculares. Evite fazer esforços. Dinheiro: Se gastar em demasia poderá não ter dinheiro para pagar as contas que são certas. Números da Sorte: 8, 22, 39, 41, 48, 49

Pensamento positivo: Concluo tudo aquilo que começo!

