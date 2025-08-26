“Meninos da Sacristia” animam noite de sexta-feira em Anadia

Entre clássicos intemporais e temas originais do álbum Carrossel, a banda promete festa, dança e boa disposição em cada atuação.

A Praça da Juventude, em Anadia, recebe na próxima sexta-feira, dia 29 de agosto, pelas 22h, os “Meninos da Sacristia”, para mais um concerto, no âmbito do projeto “Às Sextas na Praça”, organizado pelo Município de Anadia, com entrada livre.

Da irreverência das noites académicas de Coimbra aos grandes palcos da música portuguesa, os “Meninos da Sacristia” continuam a conquistar gerações com a sua energia contagiante. Entre clássicos intemporais e temas originais do álbum Carrossel, a banda promete festa, dança, boa disposição em cada atuação, boa energia e muitas histórias para partilhar.

O ciclo de espetáculos “Às Sextas na Praça” é uma iniciativa do Município de Anadia, que leva a música à Praça da Juventude, no centro da cidade, nas noites de sexta-feira.