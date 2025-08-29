Mítica Regata 4 Horas da Costa Nova é já este fim de semana

É já no próximo fim de semana que vai decorrer a 44.ª edição da Regata das 4 Horas da Costa Nova, este ano num novo formato que traz de volta durante os dois dias esta prova icónica à Costa Nova do Prado e ao Canal de Mira.

Para além de um fim de semana bem preenchido com dois dias de regatas haverá ainda um conjunto de atividades, que trarão, certamente, muita animação à Costa Nova e ao Clube de Vela Costa Nova.

Logo no sábado, pelas 11h, no Bar do Guincho terá lugar uma prova de Vinhos Verdes, onde todos poderão apreciar alguns dos melhores néctares do mercado.

A primeira manga das 4 Horas vai para a água a partir das 17h. Uma oportunidade para todos aqueles que gostam de vela poderem participar ou apenas ver a frota evoluir e dar espetáculo ao longo da frente ria da Costa Nova, que, assim, se irá transformar num anfiteatro natural.

À noite, o convívio junta à Festa da Vela, a Festa do 44.º aniversário do CVCN. Haverá comes e bebes, música e muita diversão. O DJ André Neto vai animar a noite, mas antes haverá uma surpresa… Todos os sócios e amigos, independentemente de participarem da regata, podem juntar-se à Festa a troco da aquisição de uma pulseira por 12 euros, que irá franquear o acesso ao menu.

A par de tudo isto, vamos estará em funcionamento durante os dois dias, as já habituais rifas, que dão direito a levar para casa algumas das mais belas peças em grés porcelânico da conceituada marca Costa Nova e cuja receita reverte diretamente a favor do funcionamento da Escola de Vela.

No domingo, a regata das 4 Horas da Costa Nova vai para a água logo ao início da manhã, por volta das 9h, mas às 11h, de novo no espaço do Bar do Guincho, acolhe a apresentação do último livro de João Senos da Fonseca, Monografia do Barco Moliceiro – 200 Anos de História.

Com a presença do autor, antigo presidente do Clube de Vela Costa Nova, e apresentação a cargo de Maria Helena Malaquias, esta será uma boa oportunidade para a aquisição desta verdadeira enciclopédia do Barco Moliceiro, cuja receita reverte a favor do CASCI – Centro de Apoio Social do Concelho de Ílhavo.