Festa das Regatas à Vela está de regresso à Costa Nova

A Regata das 4 Horas da Costa Nova, uma das mais icónicas e antigas provas desportivas da Ria de Aveiro, está de regresso nos dias 30 e 31 de agosto, para transformar o Campo de Regatas da Costa Nova do Prado numa verdadeira Festa da Vela.

Organizada pelo Clube de Vela Costa Nova (CVCN), a 44.ª edição da Regata das 4 Horas da Costa Nova arranca no dia 30 de agosto, a meio da tarde, registando-se este ano a particularidade de a prova se disputar ao longo dos dois dias na Costa Nova do Prado.

No primeiro dia, a regata será mais técnica, para que os velejadores possam revelar a sua perícia e a sua capacidade de desempenho, ao passo que no domingo, a prova será mais uma jornada de convívio, lazer e de promoção da modalidade.

Ao longo da manhã do dia 31 de agosto, a frota irá evoluir e dar espetáculo ao longo da frente ria da Costa Nova, que, assim, se irá transformar num anfiteatro natural de onde se vão poder ver os veleiros evoluir nas águas do Canal de Mira.

Pela primeira vez este ano, a prova vai ser aberta à participação de pranchas à vela, windsurf, aguardando-se com expectativa a participação de atletas desta modalidade, que assim poderão fazer história participando, em estreia, nesta icónica regata do Clube de Vela Costa Nova.

O Presidente do CVCN disse aguardar que na edição deste ano, das 4 Horas da Costa Nova, participem “mais de 120 de velejadores distribuídos pelas diferentes classes e categorias de vela ligeira e cruzeiros de pavilhão móvel, embarcações clássicas e pranchas à vela, que ano após ano acorrem com grande entusiasmo a esta Regata, assumidamente uma prova desportiva com um forte pendente de lazer e de convívio entre todas as tripulações”.

A Regata das 4 Horas da Costa Nova – prosseguiu Paulo Ramalheira “é um instrumento de promoção da vela como desporto de eleição na Ria de Aveiro, nas suas componentes de escola, competição e lazer, e é, justamente, por isso que optamos por “trazer” a prova para junto do público, que irá, por certo, acorrer em grande número à muralha da Costa Nova”.

Tirando partido da realização das 4 Horas da Costa Nova no final do mês de agosto, o CVCN vai aproveitar o evento para assinalar o Dia do Clube com um convívio noturno no dia 30 de agosto, procurando-se com a iniciativa que os associados e os amigos compareçam em grande número e participem da Festa, onde não faltarão “comes & bebes”, música, as habituais rifas de louça da Costa Nova – Grestel e ainda algumas surpresas, cuja revelação fica para já em suspenso.

A cerimónia de entrega de prémios das 4 Horas da Costa Nova terá lugar no domingo, dia 31, pelas 15h, nas instalações do Clube.

No plano das iniciativas complementares à atividade desportiva, o programa das 4 Horas da Costa Nova integra ainda uma homenagem póstuma ao antigo Presidente da Direção do Clube, David Cálão, a apresentação do livro Monografia do Barco Moliceiro – 200 Anos de História, com a presença do autor João Senos da Fonseca, e ainda uma prova de vinhos verdes.