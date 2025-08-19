Noite de flamenco no Parque da Curia

O ciclo de “Concertos no Parque”, promovido pelo Município de Anadia, prossegue no próximo sábado, dia 23 de agosto, pelas 21h30, no Parque das Termas da Curia, com um espetáculo de Flamenco.

O Flamenco é uma forma de arte intimamente ligada à beleza do canto e da dança. As duas disciplinas estão na génese deste espetáculo, suportado pela atuação de músicos e bailarinos.

O espetáculo irá transportar o público numa viagem hipnotizante, intensa e apaixonada ao universo da arte flamenca. Espera-se, assim, uma noite mágica e inesquecível de Flamenco Passion.

Os “Concertos no Parque” têm como principal objetivo atrair um maior número de turistas à Curia durante a época estival.