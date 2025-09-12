“The Yankees” encerram “Concertos no Parque” na Curia

O grupo nasceu nos anos 60 na Bairrada e, ao longo destes mais de 40 anos de existência, tem animando festas populares, romarias e arraiais um pouco por todo o país.

O ciclo de “Concertos no Parque” 2025, promovido pelo Município de Anadia, termina no próximo sábado, 13 de setembro, pelas 21h30, no Parque das Termas da Curia, com a atuação do grupo “The Yankees”.

O grupo nasceu nos anos 60 na Bairrada e, ao longo destes mais de 40 anos de existência tem atravessado várias gerações, animando festas populares, romarias e arraiais um pouco por todo o país.

Os “Concertos no Parque” têm como principal objetivo atrair um maior número de turistas à Curia durante a época estival.

Pelo palco do Parque das Termas da Curia passaram na edição deste ano Folk d’Ancas – Esprial, Rão Kyao, Miguel Ramiro, Valter Lobo, Mário Mata, Doutor Roque, Tablao Flamenco, The Jukeboxers e Hard Zeppelin Tribute.