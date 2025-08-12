Números extraordinários atestam edição histórica da Expofacic 2025

Fotos: Expofacic 2025

“Esta é uma edição que entra para a história da Expofacic, pelo número de visitantes, pelo feedback muito positivo dos expositores e até pelas noites memoráveis de verão.” Foi assim que Pedro Cardoso, presidente da INOVA, começou por avaliar a edição deste ano no já tradicional jantar de balanço do certame que encerrou portas no domingo, dia 10 de agosto, ao som de Maninho e do Grupo Menos é Mais.

Assim, na passada segunda-feira, dia 11, o Mercado Municipal foi palco de um jantar que juntou executivo municipal de Cantanhede, comissão organizadora da Expofacic, patrocinadores, parceiros e comunicação social.

Para Pedro Cardoso, não restam dúvidas de que a Expofacic “é um carrossel de emoções”, na medida em que do cartaz de concertos, à pujante área de negócios, passando pelo diversificado espaço gastronómico, área agrícola, artesanato, gaming, até às novidades, esta edição foi, sem dúvida, “um êxito e a afirmação desta marca turística”, tanto mais que “os objetivos foram largamente ultrapassados, com a Expofacic a crescer em todos os setores”, diria ainda, a propósito desta feira-festa que, durante 11 dias, se tornou “um destino único e obrigatório”.

“Tivemos mais gente nos concertos, mas também nas tasquinhas, no setor comercial, na área agrícola”, acrescentou.

Também o ambiente festivo, os rostos felizes e várias noites, com verdadeiras enchentes, permitiram “momentos inesquecíveis e experiências marcantes, em todos os sentidos”, disse ainda Pedro Cardoso, atestando que a organização continua determinada “em manter a Expofacic no patamar de excelência que atingiu”.

Segurança com excelente desempenho

Um dos aspetos que realçou foi a segurança que, já em 2024, tinha sido uma das principais preocupações e apostas. De resto, a noite de 6 de agosto, com Nena e Calema a subirem ao palco, foi, segundo Pedro Cardoso, “um teste de fogo, superado com distinção”, uma vez que, com a lotação esgotada, não se registaram incidentes, elogiando assim o “trabalho cirúrgico e permanente das equipas de segurança”.

Pedro Cardoso recordou ainda as mudanças profundas ao nível da organização do espaço, eliminação de barreiras, maior facilidade de circulação e acessibilidades, maior investimento em meios técnicos e humanos, melhores condições de operacionalidade e no posto de segurança no terreno, fatores que considerou decisivos para a segurança e sucesso do certame.

“Tivemos seis operacionais dedicados em permanência no posto de coordenação, e um total de 53 elementos operacionais dedicados em permanência à segurança e emergência”, frisou, não deixando de dizer que nos 11 dias de certame se registou um total de 389 ocorrências, um terço das registadas em 2024.

Um sucesso espelhado igualmente pelas métricas da comunicação (online), que Pedro Cardoso considerou serem “absolutamente notáveis”. Vejamos: a visualização de conteúdos ultrapassou os 35 milhões; novos seguidores são mais 22 mil; os utilizadores portugueses alcançados foram mais 2,5 milhões; e o aumento do tráfego para o site foi de 20%, tendo este registado mais de mil visitas diárias, assim como a venda de bilhetes online cresceu nesta edição 20%, “o que diz bem do interesse do evento”, admitiu.

Todas as áreas repletas de visitantes

Numa altura em que a organização faz ainda balanços finais em matéria de números, Pedro Cardoso acredita que “os valores já obtidos pela venda de bilhetes perspetivam um resultado final superior ao dos últimos anos”.

Ainda assim, defendeu, perante o vasto auditório, que “mais do que os números, é preciso olhar para o que não é quantificável”, caso do palco principal, “o melhor de sempre, elogiado pela quase totalidade dos artistas”, mas também pelo crescente sucesso que é a Expofacic Kids, a registar igualmente a maior participação de sempre.

“Aumentámos o número de equipamentos e as dinâmicas mas, mesmo assim, havia filas de espera e lotações esgotadas”, admitiu o presidente da INOVA, que passou ainda em revista o sucesso que constituíram as exposições temáticas ou o street gaming, que “espalhou magia”, registando mais de 90 mil entradas durante os 11 dias de feira.

“Pessoas felizes”, um indicador muito positivo

Também a presidente da Câmara Municipal e da Comissão Organizadora, Helena Teodósio, vincou a concretização de todas as expectativas iniciais, reconhecendo que, num projeto da dimensão da Expofacic, a concretização dos números é importante, existindo, contudo, outros parâmetros igualmente fundamentais, referindo-se aos milhares de rostos felizes e ao facto de São Pedro ter brindado a edição com bom tempo e dias sem chuva.

“O tempo ajudou-nos imenso”, diria, mostrando-se particularmente satisfeita com o ambiente vivido no recinto ao longo de todo o certame. “Vimos pessoas felizes e isso é um indicador muito positivo”, sublinhou, adiantando que a elevada adesão de público nos primeiros dias “foi uma alavanca” para os restantes.

A edil de Cantanhede aproveitou para destacar a forte presença de emigrantes nesta edição: “Se falamos de identidade de um território, eles (emigrantes) são também um aspeto primordial”, não só porque de visita ao concelho “puderam conviver com a família e amigos e todos aqueles que não viam há muito tempo”, mas porque agora, no regresso aos países de acolhimento, “irão com mais orgulho, por sentirem que a sua terra tem uma enorme potencialidade”, explicou, avançando ainda ser um evento de primordial importância para o crescimento do turismo no concelho e na região.

Antes de terminar, Helena Teodósio reconheceu que a fórmula de sucesso do certame assenta “no saber ouvir e saber mudar o que pode estar menos bem”, mas também na capacidade de “respeitar o rigor que queremos implementar às contas”, num orçamento controlado e rigorosamente cumprido.

Apesar das eleições autárquicas que se avizinham, a comissão organizadora já está a trabalhar para o certame de 2026, porque o desejo é fazer cada vez mais e melhor, “proporcionando às pessoas encontros que transmitam boa disposição e felicidade”, concluiu a edil.