Pernas de pato recheadas

Ingredientes:
4 pernas de pato
100 g de ameixas sem caroço
70 g de pinhões
50 g de nozes
2 dentes de alho
1 folha de louro
1 ramo de hortelã
2 laranjas (sumo)
1 c. (de sopa) de manteiga
sal, pimenta e hortelã q.b.
Preparação
Comece por desossar as pernas de pato, auxiliando-se de uma faca. Tempere o interior com sal e pimenta. Recheie com os frutos secos e feche cada perna, com fio e uma agulha de cozinha. Tempere, também, por fora com sal e pimenta.
Leve a fritar, em lume brando, numa frigideira antiaderente, começando pela parte da pele. Reserve a gordura.
Depois de bem douradinhas, disponha as pernas num tabuleiro, e leve ao forno a 190º C, durante sete minutos.
À gordura que reservou, retire o excesso, aqueça-a juntamente com os alhos, o louro e um pouco de hortelã. Refresque com o sumo das laranjas e deixe reduzir. Tempere com sal e pimenta, passe o molho por um passador e leve-o, novamente, ao lume. Adicione a manteiga, sem deixar ferver.
Retire as pernas do forno, remova o fio e disponha-as em pratos. Regue-as com o molho e sirva decorado com raminhos de hortelã.