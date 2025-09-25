Assine já
Redação

25 de Setembro de 2025 11:45

Bairrada // Sociedade   Exclusivo

Bairrada à lupa: Retrato dos municípios em sete eixos temáticos

Análise dos 41 indicadores integrados pela plataforma Pordata em sete eixos temáticos – população, educação, habitação, emprego e empresas, serviços e cultura, turismo e ambiente, e coesão territorial.

A habitação está em alta em Vagos, os salários mais elevados na Mealhada e há um ecossistema empresarial dinâmico em Águeda. Anadia e Cantanhede apresentam rendimentos mais baixos e Oliveira do Bairro é o concelho com melhor índice de sustentabilidade demográfica.

