A habitação está em alta em Vagos, os salários mais elevados na Mealhada e há um ecossistema empresarial dinâmico em Águeda. Anadia e Cantanhede apresentam rendimentos mais baixos e Oliveira do Bairro é o concelho com melhor índice de sustentabilidade demográfica.
Bairrada à lupa: Retrato dos municípios em sete eixos temáticos
Análise dos 41 indicadores integrados pela plataforma Pordata em sete eixos temáticos – população, educação, habitação, emprego e empresas, serviços e cultura, turismo e ambiente, e coesão territorial.