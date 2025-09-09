Assine já
Catarina Cerca

catarina.i.cerca@jb.pt

9 de Setembro de 2025 14:27

Anadia // Sociedade // V. Nova de Monsarros   Exclusivo

Bairradinos no Luxemburgo solidários com o CAS de V.N. Monsarros

Donativo de 5 mil euros é o resultado de um evento solidário realizado em julho, no Luxemburgo. Verba destina-se à aquisição de uma viatura para transporte de crianças.

O Centro Social de Vila Nova de Monsarros acaba de receber da Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo (ACHBL) um importante donativo de cinco mil euros, que se destinam à aquisição de uma viatura de nove lugares para transporte de crianças, uma vez que a existente – já com 16 anos – não pode mais fazê-lo.

