“Começar Hoje” inspira jovens anadiense com oradores de renome

A conferência “Começar Hoje”, a maior conferência jovem do país, chega a Anadia, na sua 17.ª edição, na próxima quinta-feira, dia 18 de setembro.

Vai realizar-se no Cineteatro de Anadia, onde estarão diversos oradores com um reconhecido percurso pessoal e profissional.

Trata-se de uma iniciativa totalmente focada no desenvolvimento, evolução e aperfeiçoamento das gerações mais novas. Composto por painéis de discussão, momentos de trabalho e de networking, junta jovens em idade escolar, com profissionais de empresas e entidades nacionais e internacionais.

O projeto foi distinguido em 2018 pelo Centro Regional de Informação das Nações Unidas (UNRIC), que o considerou um agente ativo na busca pelos 17 objetivos traçados pela Agenda 2030.

Os participantes vão poder contar com a presença de oradores credenciados que, ao longo de todo o dia, irão partilhar histórias, conselhos e vivências, com a jovem plateia. Ricardo Carriço (Ator), Ramiro Teodósio (CEO, For The Win Esports), Camila Rebelo (Nadadora Olímpica), Maria João Pires (Diretora de Marketing e Comunicação, Caetano Auto), Luís Jesus (CEO, LFitness Health Club), Joana Couto (Human Resources Diretor, PRIO), Filipa Cunha (Diretora, TUMO Coimbra e TUMO Porto), Fátima Lopes (Autora e Comunicadora) e Nélson Pereira (Membro do Conselho de Aministração da Fundação FPF) são os oradores confirmados.

A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Anadia e pela Associação Começar Hoje, contando ainda com o apoio de diversos parceiros.