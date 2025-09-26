Mercado Municipal de Cantanhede acolhe formação sobre harmonização de vinhos

Evento assinala o Dia Mundial do Turismo, a 27 de setembro. A ação decorrerá entre as 9h e as 13h, e será ministrada por Paulo Pechorro, formador na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra (EHTC).

O Município de Cantanhede vai assinalar o Dia Mundial do Turismo, a 27 de setembro, com uma formação dedicada à harmonização de vinhos de Cantanhede e sabores locais.

A ação decorrerá no Mercado Municipal, entre as 9h e as 13h, e será ministrada por Paulo Pechorro, formador na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra (EHTC).

Dirigida aos profissionais de restauração e bebidas e à comunidade em geral, a iniciativa decorre no âmbito do programa Formação + Próxima, promovido pelo Turismo de Portugal, e tem como objetivo fomentar a formação de qualidade, no sentido de facultar o aperfeiçoamento de competências, promover a economia circular e divulgar os produtos endógenos.

Esta ação, que conta ainda com o apoio da ETPC – Escola Técnico Profissional de Cantanhede, inclui um momento de degustação de vinhos e sabores do concelho para os visitantes do Mercado Municipal.

Este ano, as comemorações do Dia Mundial do Turismo estão subordinadas ao tema “Turismo e transformação sustentável”, tendo esta ação o intuito de evidenciar o contributo essencial do turismo para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

As inscrições para a formação dedicada à harmonização de vinhos de Cantanhede e sabores locais devem ser formalizadas em https://academiadigital.turismodeportugal.pt. Mais informações podem ser obtidas através do número telefónico 231410155 ou diretamente no Posto de Turismo de Cantanhede.