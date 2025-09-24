Município de Anadia sorteou habitações em regime de arrendamento acessível

O sorteio destinou-se à atribuição de nove habitações em regime de arrendamento acessível no Loteamento da Quinta do Rangel, em Ancas.

O Município de Anadia procedeu, no passado dia 19 de setembro, ao sorteio para atribuição de nove habitações em regime de arrendamento acessível no Loteamento da Quinta do Rangel, na localidade de Ancas.

Em nota de imprensa, o município avança que “nesta segunda fase foram sorteadas cinco habitações de tipologia 1 (T1), duas de Tipologia 2, uma de Tipologia e 3 e uma de Tipologia 4.”

Recorde-se que, no passado mês de julho, foram atribuídas as primeiras sete habitações, cinco de Tipologia 1 e dois de Tipologia 2, em regime de arrendamento apoiado, cujos arrendatários já se encontram a residir nas respetivas habitações.

Estes apartamentos integram a empreitada de construção de 16 fogos realizada, ao abrigo da Estratégia Local de Habitação do Município de Anadia, com financiamento do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência e enquadramento no 1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, que se destina a apoiar pessoas e famílias em situação de carência financeira e que residam em condições indignas.