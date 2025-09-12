Orquestra Desigual da Bairrada anima “Às Sextas na Praça” em Anadia

Grupo gravou, este ano, o seu primeiro CD “Dez Anos de Emoções”, do qual constam músicas que caracterizam o percurso da Orquestra.

A Orquestra Desigual da Bairrada vai animar, mais logo, pelas 22h, a Praça da Juventude, em Anadia, no âmbito do ciclo “Às Sextas na Praça”, promovido pelo Município de Anadia.

A Orquestra Desigual da Bairrada (ODB) é uma associação sem fins lucrativos, sediada em Anadia. Fundada por dezanove associados, a Orquestra Desigual é, atualmente, constituída por vinte e três elementos de idades diversas, com repertório diferenciado e abrangente a todos os estilos musicais, fazendo justiça ao seu nome Desigual.

Já este ano gravou o seu primeiro CD “Dez Anos de Emoções”, do qual constam músicas que caracterizam o percurso da Orquestra.

Tiago Martins é o atual diretor artístico e maestro. O momento alto da vida da ODB é a Gala de aniversário, na qual partilha o palco com diversos convidados, nomeadamente associações e grupos culturais locais.

O projeto privilegia a diversidade, a criatividade, a cooperação e a interação com diferentes agentes culturais e o público em geral.