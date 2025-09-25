Queques de arroz

Ingredientes:

150 g de farinha de arroz

150 g de farinha de trigo

150 g de açúcar

4 ovos

1 limão

75 g de manteiga

1 colher (chá) de fermento em pó

Manteiga para untar

Farinha poro polvilhar

Açúcar para polvilhar

Preparação

Numa tigela, bata os ovos com o açúcar e a manteiga até ganharem volume. De seguida, junte ambas as farinhas e o fermento peneirados e envolva tudo muito bem. Raspe a casca de limão diretamente para a massa e envolva.

Unte formas para queques com manteiga e polvilhe com farinha. Encha-as com a massa, coloque num tabuleiro e polvilhe com um pouco de açúcar. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC durante 30 minutos.