Queques de arroz

Ingredientes:
150 g de farinha de arroz
150 g de farinha de trigo
150 g de açúcar
4 ovos
1 limão
75 g de manteiga
1 colher (chá) de fermento em pó
Manteiga para untar
Farinha poro polvilhar
Açúcar para polvilhar
Preparação
Numa tigela, bata os ovos com o açúcar e a manteiga até ganharem volume. De seguida, junte ambas as farinhas e o fermento peneirados e envolva tudo muito bem. Raspe a casca de limão diretamente para a massa e envolva.
Unte formas para queques com manteiga e polvilhe com farinha. Encha-as com a massa, coloque num tabuleiro e polvilhe com um pouco de açúcar. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC durante 30 minutos.