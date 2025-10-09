Apreensão de armas e munições em contexto de violência doméstica em Anadia

Um homem, de 67 anos, foi detido pela GNR, no concelho de Anadia, por suspeita de violência doméstica, tendo ainda aquela força policial apreendido diversas armas e munições.
Foi no passado dia 5 de outubro que militares da GNR, do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Aveiro, no âmbito de uma investigação pelo crime de violência doméstica, apuraram que “o suspeito exercia violência verbal, psicológica e física contra a vítima, sua companheira de 65 anos”.
Segundo nota do Comando Territorial de Aveiro da GNR, no decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e outra em veículo, que resultaram na apreensão de diverso material: um espingarda (sem documentação associada); duas espingardas; uma espingarda de ar comprimido; 314 cartuchos; 35 munições.
O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Águeda.
A GNR alerta que a “ violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva”.
Se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica participe: no Portal Queixa Eletrónica; via telefónica, através do número europeu de emergência 112; ou no Posto da GNR mais próximo à sua área de residência.
Importa ainda esclarecer que, quem detiver arma não registada ou manifestada, quando obrigatório, constitui um crime de posse ilegal de arma.