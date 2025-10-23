Bolo de abóbora com sultanas

Ingredientes:
1 cálice de vinho do Porto
1 colher de chá de fermento
200 g de açúcar amarelo
100 g de manteiga
1 chávena de chá puré de abóbora
3 ovos
250 g farinha de trigo sem fermento
50 g de noz moída
1 colher de chá de canela
Raspa e sumo de uma laranja
80 g de sultanas
Preparação:
Comece por colocar as sultanas no vinho do Porto para hidratarem.
Misture o açúcar com a manteiga até obter um creme, de seguida junte os ovos e bata até obter um creme fofo, acrescente o puré da abóbora, a canela, a raspa e o sumo da laranja. Misture tudo muito bem.
Por último acrescente as sultanas embebidas no vinho do Porto, as farinhas e o fermento. Envolva cuidadosamente.
Deite a massa numa forma devidamente untada e enfarinhada e leve ao forno durante cerca de 45 minutos ou até estar cozido, em forno a 160 ºC.